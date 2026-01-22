¿IA reducirá muertes? 22 de enero de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este jueves, 22 de enero:



Grandes líderes de la tecnología hablaron en Davos sobre la inteligencia artificial. En el caso de Bill Gates, el cofundador de Microsoft expresó que la inteligencia artificial puede servir para reducir la muerte, incluso de niños, y democratizar la salud.

A horas de los conciertos de Bud Bunny en Medellín, reportaron que algunas aplicaciones para reservar hospedaje en la capital de Antioquia están fallando o alterando el precio final, generando malestar entre los turistas.

generando malestar entre los turistas. Sergio Zúñiga Bohórquez, vicepresidente Regional de Eatable Adventures para América Latina, habló sobre cómo es la ola agrifoodtech a propósito de las nuevas formas de alimentación.