Michael Phelps, la leyenda continúa en Río 2016

Michael Phelps, el hombre récord de la historia olímpica, insaciable a la hora de acumular medallas, se tira nuevamente a la piscina este lunes en los Juegos de Rio-2016, donde salen nuevamente a escena el Dream Team y Las Leonas argentinas y se disputarán catorce finales.



El 'Tiburón' de Baltimore, que el domingo logró con el relevo estadounidense de 4x100 m libres su decimonoveno oro olímpico, iniciará su intento por reconquistar la corona en los 200 m mariposa, que le arrebató en Londres-2012 el sudafricano Chad le Clos.



Este lunes son las eliminatorias y semifinales de la primera prueba individual de las tres en las que competirá Phelps, que a los 31 años parece decidido a seguir agigantando su leyenda. Y para él no es imposible.



Pero la de Phelps no será la única atracción que tiene esta tercera jornada de la natación, donde se llevan batidos seis récords mundiales desde que el sábado se inició el torneo.



El 'bad boy' chino Sun Yang enfrenta una nueva batalla por los 200m libres, después de perder su título en los 400m libres el sábado con el australiano Mack Horton.



Pese a que encabezó los tiempos en las preliminares, Sun no es el favorito de la distancia, en la que están el recordista mundial Paul Biedermann y el campeón mundial James Guy.



Una nueva frustración acecha al nadador chino en la piscina del complejo acuático del parque olímpico de Rio de Janeiro.



Pero no solo Sun Yang buscará la recuperación este lunes, también deberán enderezar el camino Las Leonas, la selección argentina de hockey femenino, que debutó en Rio-2016 con una dura e inesperada derrota contra Estados Unidos.



"Sabemos que el torneo es largo. Era el primer partido y no se termina nada", dijo la capitana de Las Leonas, Carla Rebechi, tras la derrota en el debut.



Su rival del lunes, Japón, parece ser ideal para que Las Leonas encuentren la senda de la victoria y empiecen a pensar seriamente en la posibilidad de conseguir el oro olímpico por primera vez en su historia.



Por otra parte, el 'Dream Team' estadounidense jugará su segundo partido del Grupo A del básquet masculino frente a la débil Venezuela, rival que le viene como anillo al dedo para mandar un nuevo aviso a sus rivales.



Estados Unidos, actual bicampeón olímpico, debutó el sábado con una apabullante victoria en el Grupo A sobre China por 119 a 62 y nadie parece capaz de detenerlo hacia su tercer oro consecutivo.



Y por si fuera poco, su principal contrincante en la búsqueda del oro, España, perdió este domingo contra todo pronóstico contra Croacia 72-70 y su camino en el Grupo B no será un lecho de rosas.



Y si Phelps siguó agrandando su leyenda el domingo con su decimonovena medalla de oro -y 23 en total-, el serbio Novak Djokovic no pudo exorcizar sus demonios olímpicos.



Y 'Nole', el dueño del tenis masculino desde hace dos años -lleva 108 semanas al frente del ránking de la ATP-, sigue sin poder consagrarse en los Juegos, donde solo ha logrado un bronce en Pekín-2008.



Este domingo sufrió tal vez la mayor humillación de su carrera al quedar eliminado en la primera ronda de Rio-2016 con su amigo argentino Juan Martín Del Potro.



La 'Torre de Tandil' le ganó por 7-6 (7/4) y 7-6 (7/2) y lo volvió a frustrar, tal y como lo hiciera hace cuatro años cuando le ganó en Londres-2012 en el partido por la medalla de bronce.