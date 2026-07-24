Milei atribuye a s "celos" los cuestionamientos a la Selección de Argentina

El debate en torno a la actuación de la selección argentina de fútbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha tomado una dimensión política e internacional. El presidente de Argentina, Javier Milei, intervino activamente en la discusión pública a través de sus canales oficiales en redes sociales, donde sostuvo que los cuestionamientos dirigidos hacia la delegación de su país responden a un sentimiento de envidia por parte de sectores externos.

Las manifestaciones del jefe de Estado suramericano se produjeron en el contexto de una serie de tendencias globales en plataformas digitales que criticaron diversos aspectos vinculados a la nación austral, incluyendo señalamientos sobre las decisiones arbitrales durante el certamen deportivo, los apoyos políticos recibidos por el plantel y denuncias de conductas racistas.

Las publicaciones del mandatario y la postura del Ejecutivo

A través de su cuenta oficial de Instagram, el mandatario compartió piezas gráficas con declaraciones orientadas a confrontar los señalamientos recibidos. En una de las imágenes difundidas se leía la frase: "¿Tenés enemigos? Significa que alguna vez defendiste algo. Nosotros defendemos a la Argentina". En otra publicación, la imagen compartida argumentaba: "El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo".

La actividad digital del mandatario incluyó la difusión de contenidos adicionales donde se afirmaba que el mundo observaría el alcance del país. Asimismo, Milei hizo pública una imagen creada mediante inteligencia artificial en la que aparece abriéndose la camisa para exhibir la camiseta del equipo nacional, acompañada por la consigna "¡Viva la Argentina, carajo!".



Messi rompió en llanto al recibir la medalla de subcampeón. Foto AFP.

Apoyo gubernamental al plantel deportivo

Durante el desarrollo de la competición internacional, el Gabinete de ministros y el propio presidente manifestaron su respaldo público al conjunto dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi. El trayecto de la selección argentina hacia la final ante España estuvo marcado por victorias obtenidas de manera agónica, destacando los triunfos ante Egipto en los octavos de final y ante Inglaterra en la fase semifinal.

En el marco de este certamen, Milei confirmó en declaraciones a diversos medios de comunicación que siguió con atención el desarrollo de los encuentros disputados por el combinado patrio. Paralelamente, sectores afines a la fuerza política de gobierno difundieron en plataformas como X e Instagram contenidos donde señalaban a la oposición peronista por supuestas posturas contrarias a la figura de Messi, mensajes que fueron republicados por el propio presidente.

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Repercusiones internacionales y pronunciamiento oficial

Las controversias generadas en las redes sociales derivaron en episodios de tensión cultural y mediática. La cantante española Rosalía compartió una publicación con críticas dirigidas a la nación suramericana tras la disputa del partido final. Aunque la artista ofreció disculpas posteriormente, el hecho derivó en la cancelación de un concierto tributo programado en la ciudad de Córdoba debido a la recepción de mensajes de rechazo.

Ante este escenario, el portavoz de la Presidencia de Argentina, Adrián Ravier, abordó la situación durante una entrevista concedida al canal audiovisual del diario El Cronista. El funcionario calificó el fenómeno como una corriente propia de las plataformas digitales que logró un impacto significativo en la opinión pública.

"El presidente dijo en las redes 'ya van a ver lo que los argentinos somos capaces de hacer con la Argentina' porque realmente estamos empezando a ser un ejemplo en esto de aplicar un programa económico que mejora la situación", explicó el portavoz presidencial respecto a la postura adoptada por el mandatario.

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Ravier añadió que el país mantiene un alto nivel competitivo en el ámbito deportivo y subrayó la existencia de opiniones diversas a nivel internacional. El portavoz recordó que el entrenador de la selección campeona del mundo, de España, dedicó elogios al seleccionador argentino Lionel Scaloni, concluyendo que en el marco del torneo coexistieron valoraciones tanto negativas como positivas respecto al desempeño y la actitud de la delegación argentina.