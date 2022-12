Millonarios sufrió más de la cuenta, pero avanzó en la Copa Sudamericana

Con brillante actuación del portero venezolano Wuilker Faríñez, Millonarios sobrevivió a la temida altura de La Paz y sentenció, con derrota, la serie frente al Always Ready, accediendo a la segunda fase del certamen internacional.

El equipo embajador, basado en un trabajo defensivo acorde a la circunstancia de juego y a la solidez de su guardameta, cayó por la mínima diferencia con el conjunto boliviano.

El gol para los locales llegó a los 90 minutos tras el cabezazo del paraguayo Nelson Cabrera. A pesar de la caída, Millonarios aterrizó en Bolivia con una diferencia de dos goles, distancia que supo mantener para seguir sonriendo en el torneo continental.

Faríñez de nuevo tuvo una participación excepcional al parar varios intentos del Always. Además, y, para ponerle el sello a una gran jornada, el guardián embajador le atajó penal a Javier Sanguinetti a los 63 minutos de partido.

Millonarios finalizó el partido con un hombre menos tras la discutida expulsión de Omar Bertel.

El equipo bogotano se convirtió en el segundo onceno colombiano en asegurar su presencia en la segunda fase de la Conmebol Sudamericana.

El pasado miércoles, Nacional había alcanzado la clasificación en territorio argentino . Ahora azules y verdolagas se centrarán en el torneo doméstico, entendiendo que la competencia internacional realizará el sorteo de su siguiente fase en el mes de mayo.

