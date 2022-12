Millos no ha recibido renuncia de Cocca, pero ya busca nuevo técnico: presidente

Enrique Camacho, presidente del conjunto azul de Bogotá, en entrevista con BLU Radio, confirmó que aún no ha recibido carta de renuncia por parte del entrenador argentino Diego Cocca, de quien se rumora sería nuevo timonel de Racing de Avellaneda.



“Anoche el profesor Cocca nos informó que, por motivos personales y familiares, estaría contemplando la posibilidad de quedarse en Argentina y no regresar a Millonarios, sin embargo yo no he recibido carta de renuncia por parte de él”, señaló Camacho.



El máximo dirigente de Millonarios se mostró “sorprendido y extrañado” porque, según él, a Cocca se le respetó todo lo que quiso en cuanto a contrataciones y jugadores que no quería en el plantel capitalino.



“Nunca tuvimos ninguna diferencia con Cocca, él estaba muy entusiasmado con el grupo, con la nueva sede y con el Milonarios versión 2017. Se trata de una decisión personal, es una verdadera lástima”, añadió.



Las contrataciones



Camacho señaló que las nuevas contrataciones del cuadro albiazul llegaron con el visto bueno del entrenador argentino Diego Cocca, así como los jugadores que abandonaron el plantel.



“Estamos haciendo todo lo posible para buscar candidatos rápidamente porque parece que la decisión de Cocca es definitiva. Es una lástima lo que está pasando porque no recibí llamada de nadie desde Argentina”, dijo.



Cabe señalar que con la inminente salida del timonel azul se respetarán las contrataciones que ya están y las que vienen en proceso. para conformar el equipo 2017.



¿Qué viene para el cuadro 'embajador'?



El máximo dirigente del conjunto capitalino manifestó que están en la búsqueda de un entrenador lo más pronto posible para que tome las riendas del equipo de cara a la Liga Águila y la Copa Libertadores.



“Estamos buscando un técnico que tenga experiencia y las capacidades requeridas porque Millonarios es un equipo complejo y al que la hinchada, la dirigencia y los medios le exigen demasiado”, dijo.



Cabe mencionar que Diego Cocca llegó a Millonarios el 16 de agosto de 2016 y lo clasificó a los cuartos de final de la Liga Águila II, en la que fue eliminado por parte de Atlético Nacional.



Finalmente, Camacho dijo que el nuevo entrenador ‘embajador’ se deberá “definir en los próximos tres o cuatro días”.



