MinDefensa desmiente publicación de Uribe en Twitter usando foto de soldado

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazó tajantemente las “falsas publicaciones” del expresidente Álvaro Uribe, quien en Twitter lanzó un trino con la imagen de un soldado llorando, y manifestó que no puede entender ni aceptar que se aprovechen del dolor de las familias de los militares que murieron en el Cauca. Además, desmintió el texto que acompaña la foto.

Publicidad

“Siempre he manifestado el mayor respeto por los expresidentes de la República y siempre he manifestado el mayor respeto por el expresidente Álvaro Uribe, y mantendré mi respeto por aquello que contribuyó al progreso del país siendo usted ministro, yo también viceministro de seguridad. Pero yo no puedo entender, no puedo aceptar que saquen un texto como esto. A mí me parece inaceptable querer convertir el dolor de nuestras familias, el dolor institucional, en un hecho mentiroso que no está diciendo lo que es, que está deliberadamente diciendo mentiras, pues no está bien”, aseguró.

Esta mañana el expresidente Álvaro Uribe publicó una foto en su Twitter con la imagen de un soldado llorando, acompañada de un llamado al Gobierno a reaccionar sobre el ataque de las Farc en el Cauca. “Gbno reaccione por favor, esto es un sentimiento generalizado no una creación de redes sociales”, dice el trino de Uribe. Además, la imagen del soldado va acompañada de una fuerte acusación contra el presidente Juan Manuel Santos, para quien supuestamente los militares son “simplemente unos desechables”.

Publicidad

Gbno reaccione por favor, esto es un sentimiento generalizado no una creación de redes sociales pic.twitter.com/TWI4RXfbOl — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 18, 2015

Publicidad

Al respecto, el ministro Pinzón continuó diciendo que “claro que el Gobierno reacciona. A mí me duele más la muerte de cualquier soldad, cualquier policía y cualquier colombiano, y los lloro y los he ido a recoger. Y he ordenado más golpes que nadie en la historia del país”.

Sobre esta publicación del senador Uribe, el presidente Santos se había pronunciado diciendo que “hay gente inescrupulosa que juega con la vida de nuestros soldados”.

Publicidad

Además, circula una foto en la que aseguran que el soldado que aparece en el trino de Uribe pertenece al ejército de Estados Unidos, tomada en abril de 2003 en Bagdad, Irak.