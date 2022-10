MinTrabajo no descarta sanciones a Fedefútbol por presunto maltrato laboral

Desde que se conoció el escándalo por presunto acoso sexual del entrenador de la Selección Colombiana de Futbol Femenino, así como de algunos otros empleados de la organización, el Gobierno se ha sentado con las representantes de la liga y de la Selección para escuchar atentamente sus historias.

La primera que lo hizo fue la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, que convocó al presidente de la Federación, Ramón Jesurum, junto con la directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, para evaluar las acciones del ejecutivo con el fin de proteger a otras niñas de estos hechos de acoso y abuso de parte de los hombres en una situación de poder.

Ahora la ministra de Trabajo, Alicia Arango, también se reunió con las jugadoras Isabela Echeverry y Natalia Gaitán para escuchar sus quejas en los temas laborales. La funcionaria dijo que se reunirá con los directivos de la Federación y de la Dimayor para tratar de lograr un acuerdo colectivo.

Arango dijo que se descartan posibles sanciones económicas en los temas laborales.

“El machismo se tiene que acabar. Nosotros no vamos a permitir más maltrato. Aquí hay denuncias de no pago de hoteles, de viáticos, falta de uniformes, atraso en salarios. Nos vamos a reunir con la Federación para ver qué podemos entrar a negociar. El Ministerio tiene inspectores laborales que revisan incumplimientos, y es nuestra obligación hacerlo. No descartamos sanciones”, indicó la jefe de la cartera laboral.

Arango agregó que, en su opinión, no hay lugar al argumento de que el fútbol femenino no es rentable.

Las jugadoras explicaron que de fondo no solo hay una realidad muy grave de acoso sexual, sino de discriminación de género y problemas laborales con las jugadoras.