Murió el apneísta colombiano Cristian Castaño que había sobrevivido al ataque de tiburón

El mundo del deporte subacuático en Colombia está de luto.

A los 40 años falleció Cristian Castaño, uno de los mayores referentes de la apnea en el país, disciplina en la que alcanzó 28 récords nacionales y en la que se consolidó como un promotor de la práctica responsable y segura del buceo libre.

Aunque de profesión era ingeniero civil, Castaño encontró en el mar su verdadera pasión.

Nacido en Manizales el 22 de abril de 1985, dedicó gran parte de su vida a explorar los límites de la resistencia humana bajo el agua, representando al país en escenarios internacionales y dejando huella como embajador del deporte que lo convirtió en figura mundial.

Cristian Castaño sobrevivió al ataque de un tiburón

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria se remonta al 21 de julio de 2023 en San Andrés, cuando sobrevivió al ataque de un tiburón oceánico de puntas blancas mientras entrenaba junto a otros buzos.

El propio Castaño compartió después una imagen en redes sociales mostrando los vendajes en sus manos y una pierna, con un mensaje que desbordaba humor y resiliencia: “Deberían ver cómo quedó el tiburón”.

Tras recuperarse de las graves heridas, regresó a la competencia y representó a Colombia en el Mundial de Apnea en Chipre, episodio que lo convirtió en referente internacional por su fortaleza y capacidad de sobreponerse a la adversidad.



¿De qué murió Cristian Castaño?

La noticia de su muerte se conoció este viernes 22 de agosto, luego de que la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas (Fedecas) expresara sus condolencias a través de un mensaje: “Deseamos fortaleza y serenidad para sus seres queridos en este difícil momento”.

El anuncio fue acompañado por una imagen en la que se leía: “Q.E.P.D. deportista de la disciplina de apnea de la liga de Caldas”.

Empresas y organizaciones vinculadas al buceo también lamentaron la partida del apneísta. La compañía Cetma Composites escribió en sus redes: “Hoy es un día muy triste para la comunidad del buceo libre (...) nuestro amigo y embajador de Colombia, @cristiancastanov, nos deja en la más profunda tristeza. Siempre lo recordaremos sonriente y amable”.

Hasta el momento, no se han revelado las causas oficiales de su fallecimiento. Sin embargo, su legado trasciende la apnea competitiva: Castaño fue un promotor de la conservación marina y un ejemplo de disciplina, superación y compromiso social.

Para la comunidad del deporte subacuático, su recuerdo permanecerá como inspiración para las nuevas generaciones que buscan en el océano un escenario de vida y aprendizaje.