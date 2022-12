No es importante que no esté en la Copa con Argentina: Menotti responde a Ruggeri

César Luis Menotti, entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978 y ahora director de selecciones nacionales, negó este jueves estar "peleado" con el seleccionador, Lionel Scaloni, y sostuvo que no fue a la Copa América de Brasil por problemas de salud.

"Para estar acá enfermo, me hubiese gustado estar en Brasil viendo fútbol. Estaría muy feliz. No entiendo las pelotudeces que dicen. Terminemos con las mentiras, no estoy peleado con el entrenador, sueño con que le vaya bien", dijo Menotti, visiblemente enojado, al canal TyC Sports.

"Preferiría estar en Brasil, estaría feliz de estar ahí. No es que tengo que ir a Vietnam. Viví dos años en Brasil, tengo millones de amigos. Hubiese pagado por estar en Brasil de vacaciones y más si juega la selección", añadió el exentrenador del Barcelona, quien explicó que no fue a la Copa América por no estar "bien de salud".

Además, dijo que no es "tan importante" que no haya viajado.

"Como si fuese (Diego) Maradona, que llego, me pongo la 10 y hago tres goles", ironizó.

También arremetió contra varios directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por no ceder jugadores para torneos juveniles.

"Los dirigentes hablan mucho pero no le dan los jugadores a la selección", aseguró.

"No se hagan los distraídos, hay un conflicto político en el fútbol argentino. Hay periodistas que no entienden nada de fútbol. También hay jugadores que no entienden un carajo de fútbol", añadió.

Menotti consideró que fueron injustas las críticas que recibió por seguir escribiendo su habitual columna en un diario español, pese a ser director de selecciones nacionales y no haber viajado a Brasil.

"Yo escribo y digo lo que se me canta. A mí no me condiciona nadie, siempre y cuando sea respetuoso de lo que digo. La nota es respetuosa. Me transformaron en un tipo tan importante que parece que fuese más importante que cuando era el técnico de Argentina", señaló.

También le contestó al exzaguero argentino Oscar Ruggeri, campeón del mundo en México 1986, quien lo criticó y se postuló para ocupar su cargo.

"MENOTTI, DEJÁ DE VERSEAR, SOS UN VAGO"#90MinutosFOX | Oscar Ruggeri salió al cruce del actual director de selecciones. pic.twitter.com/ypXnJKjuIL — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 27, 2019

"No me interesa. Ruggeri hoy es un periodista, no tiene ningún peso que no sea ese. Que haga su vida. De vez en cuando es bueno agarrar algún libro, leer algún librito. Hay que prepararse", concluyó.

