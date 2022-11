No estoy retirado del fútbol: Fabián Vargas

Fabián, quien también vistió los colores de Boca Juniors, Inter de Porto Alegre, Almería, AEK Atenas, Independiente de Avellaneda, Barcelona de Guayaquil y Millonarios, recordó su título con la Selección Colombia Sub-20 en el torneo Esperanzas de Toulon en 1999.

Según datos oficiales, a lo largo de su carrera el bogotano anotó 16 goles en 540 partidos oficiales, pero el propio Vargas subraya que son 23 las anotaciones que logró como profesional.

El volante defensivo aprovechó su visita a Blu Radio para aclarar que no está retirado del fútbol: “Terminé mi contrato con Millonarios, me llamaron unos directivos del América para conocer mi disposición de volver (…) Después hablé con el DT porque varios equipo de Argentina me llamaron, pasó el tiempo y vi que no se movía nada”.

También señaló que la situación en los estadios colombianos con las barras le preocupa, pues estos grupos “se están tomando muy en serio ese nombre y de mala manera. Cuando me fui de Colombia, la gente iba como verdaderos hinchas a apoyar a su equipo”.

Escuche en este audio la entrevista completa de Fabián Vargas en El Camerino.