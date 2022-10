No fui yo quien sacó a Omar Pérez de Santa Fe: Gregorio Pérez tras su salida del club

Gregorio Pérez, entrenador uruguayo que dejó este fin de semana la dirección técnica de Independiente Santa Fe, habló en Blog Deportivo sobre su salida del cuadro ‘cardenal’ y lo que viene para su carrera.

“Queremos solucionar todo lo más pronto posible para reencontrarme con la familia en Montevideo porque no me cabe la menor duda que nos va a hacer muy bien después de este amargo momento que hemos pasado (…) Hay que aceptarlo y dar vuelta a la página, la situación me afectó mucho”, aseguró.

Manifestó que no tuvo ninguna explicación sobre su salida de parte de las directivas del equipo capitalino y tampoco las pidió.

“Soy consciente del altibajo que ha tenido a nivel local el equipo, los resultados no se dieron como lo esperábamos. En su momento el presidente manifestó que cargáramos todas las baterías a la copa internacional y que el campeonato lo fuéramos viendo haciendo unos cambios para no desgastar al plantel corto que tenemos”, explicó.

Dijo que el sábado una vez terminó el partido ante Once Caldas, “abruptamente” el presidente de la institución le manifestó que quería cambios en el plantel.

“La verdad me sorprendió (la decisión), pero tampoco me dio para preguntarle cuál era el motivo porque ya era un hecho consumado”, precisó el entrenador que lleva 38 años de su vida en los banquillos.

En ese sentido, señaló que no veía venir su salida tan pronto y en medio de la disputa de dos torneos, uno de ellos de ámbito internacional.

“Siempre he tenido buena relación con las directivas y he cumplido con mi trabajo por el cual me contratan”, agregó el entrenador uruguayo.

Asimismo, dijo que la salida de Omar Pérez del conjunto rojo bogotano no obedeció a una decisión suya.

“Con el correr del tiempo se ha dicho que yo fui el que saque a Omar Pérez del club y no fue así. Lo único que dije es que no estaba para 90 minutos y que iba a buscar alternativas distintas, pero eso no quería decir que no podía continuar. Tengo la conciencia tranquila (…) Lo de Seijas sí yo dije que no estaba en mis planes”, aseguró el estratega.

Finalmente, aclaró que todo el tiempo fue él quien tuvo el control absoluto del equipo profesional.

“En ningún momento el presidente (César Pastrana) me dijo que tenía que jugar uno u otro jugador. Nunca pasó. Yo siempre tuve el control de todo el grupo”, puntualizó.

