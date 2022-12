No he firmado ningún contrato con Tigres: Jarlan Barrera

El mediocampista del Junior de Barranquilla Jarlan Barrera desmintió este miércoles en una carta que haya firmado un contrato de cuatro años con el Tigres de México como se ha especulado en los últimos días.

La polémica surgió luego de que Miguel Ángel ‘Niche’ Guerrero manifestara que participó en una operación con Tigres el pasado 18 de agosto cuando se firmó, según sus declaraciones en Blog Deportivo, un contrato con el jugador, luego de una reunión con Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, asesor de Jarlan, y el empresario italiano Alessandro Monfrecola.



“No me consta que dichas personas sean realmente representantes de los intereses del Club Tigres (…) Aclaro que yo no he firmado ningún contrato de trabajo con Tigres, ni con Sinergia Deportiva S.A. de C.V. Por lo tanto, en caso de que tales representantes mencionados sean realmente personeros del club, les exijo que se abstengan de continuar con este tipo de comunicaciones conmigo acerca de mi decisión sobre mi futuro profesional”, expresó Barrera en la misiva.



Jarlan aceptó, tal como lo dijo ‘Niche’ Guerrero, que se llevó a cabo una reunión en el mes de agosto, pero aseguró que no se firmó ningún contrato, pues “no solo tenía condiciones económicas poco favorables, sino que además incluían la firma de un doble contrato para pagar el salario por medio de un contrato de imagen, práctica que está siendo investigada actualmente por la autoridad administrativa tributaria de México, como practica evasiva de impuesto”, explicó en la carta.



Finalmente, afirmó que en caso de continuar este tipo de conductas se reserva todas las acciones legales y disciplinarias en FIFA “por este impropio proceder”, y no se refirió al supuesto contrato, que supuestamente también habría firmado, con el equipo argentino Rosario Central.

Esta es la carta emitida por el jugador tras las declaraciones de 'Niche' Guerrero

Blu Radio conoció el contrato y la autorización para negociar que Jarlan Barrera firmó con Alessandro Monfrecola, el socio de ‘Niche’ Guerrero.



