No podemos escoger torneo, lucharemos por los dos: Sebastián Viera

Sebastián Viera, arquero uruguayo que milita en el Junior de Barranquilla, dijo en El Camerino que el grupo está muy satisfecho por haber logrado la clasificación en un campo tan difícil.



“Contentos de haber ganado un partido difícil para nosotros, la cancha estaba pesada, había muchísima humedad y Jaguares es un buen equipo que también aspiraba a clasificar a los ocho”, dijo.



Aseguró que el equipo sacó la casta y respondió en el momento que más se necesitaba: “era la última oportunidad que teníamos, gracias a Dios pudimos sacar la jerarquía, se jugó bien y se ganó de buena forma”.

Sobre el rival en la siguiente instancia del torneo colombiano, manifestó que será duro, pero no cree que les tocó “bailar con las más fea”.



“Creo que en estas instancias todos los equipos son complicados, nada te asegura el pasar, vamos a definir de visitante contra un rival muy fuerte, que conocemos muy bien porque nos hemos enfrentado varias veces en situaciones parecidas, va a ser una serie linda”, recalcó.



Viera cree que el equipo haría mal si se decantará por luchar en un solo torneo, pues en los dos está vivo y con posibilidades de avanzar.



“No podemos escoger, tenemos tres partidos que son tres finales para nosotros. Es vital pasar a la siguiente ronda en Copa Libertadores, y también luchar por la tan anhelada estrella a nivel local”, sostuvo.



También tuvo palabras en relación a la llegada de Julio Comesaña y las diferencias con el anterior cuerpo técnico.



“No hemos tenido tanto tiempo para trabajar con Julio porque estamos jugando cada dos o tres días, tuvimos que retomar la memoria del año pasado y tratar de emplearlo en los partidos”, concluyó.