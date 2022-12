Nos falta mentalidad para saber que podemos ganar un mundial: ‘AristiGol’

El goleador de la Selección Colombia en la Copa América de 2001, Víctor Hugo Aristizabal, recordó el único título obtenido a nivel de selecciones por el combinado nacional.





“Un momento muy bueno para nuestro país, era muy difícil lo que se vivía a nivel social y era muy importante un título, todo lo que decía de nosotros a nivel internacional, siempre se referían a matanzas a narcotráfico y demostramos que aquí tenemos un país muy bonito, necesitábamos ser campeones”, dijo Aristizabal.





Confesó que la camiseta número 10 con la que se consagró campeón de ese torneo la tiene guardada y asegura que es el título más importante de su carrera, por encima de los obtenidos con los diferentes clubes donde jugó.





“Este ha sido el más importante, ser campeón con la selección Colombia no lo cambiaría por nada, si me dicen ser goleador y no campeón, digo mejor no; tuve como 14 títulos en mi carrera, siempre me intereso ser campeón, no goleador, en la foto sale el campeón, al goleador casi ni lo recuerdan”, agregó el ex Atlético Nacional.





Sobre el futuro de la selección olímpica y el combinado de mayores, Aristi aseguró que se puede hacer una buena presentación en Río de Janeiro y que hay que mantener la regularidad en el cuadro absoluto para poder clasificar al mundial de Rusia.





“La selección olímpica tiene muy buenos jugadores de fútbol, Pabón y Teófilo pueden aportar mucho a estos jóvenes y creo que pueden hacer un buen papel;

la otra ha sufrido de altibajos, pero seguimos confiando, tenemos jugadores de talla internacional y de mucho recorrido, tienen que mantener la regularidad, estas eliminatorias son contra equipos muy difíciles y lo que estoy diciendo de los altibajos, es que en cualquier momento podemos quedar en el 7 puesto y eso no nos favorece”, señaló el goleador.





Para finalizar, Aristizabal recordó cómo fue la última participación olímpica de Colombia en Barcelona 1992, selección que íntegro y a la cual llegaron con el rótulo de favoritos, situación que complicó el desarrollo y que terminó con una prematura eliminación.





“Fuimos de favoritos, hablaban mucho de Asprilla y Valenciano decían que teníamos una gran selección y no le colocamos ese poquito de mentalidad para creernos que somos muy buenos, nos falta un poquito de mentalidad para saber que nos podemos ganar un mundial, se trata de cambiar ese chip y saber que podemos ganarle a cualquier selección”, concluyó.