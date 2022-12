¡Orgullo colombiano! Shakira y J Balvin serán protagonistas en el Super Bowl LIV

Este domingo se conocerá al nuevo campeón de la NFL, el foco de atención estará puesto en el partido entre los Kansas Chiefs y los San Francisco 49ers, equipos que han logrado una buena temporada y un rendimiento muy alto en los playoffs de uno de los deportes más populares de Estados Unidos.

Para los colombianos, este Super Bowl LIV será muy especial, teniendo en cuenta que desde hace unos meses se confirmó la presencia de Shakira y Jennifer Lopez en el famoso show de medio tiempo, en el que han estado artistas como Michael Jackson, Bruno Mars, Katty Perry, Maroon V, Gloria Estefan, Paul McCartney, Prince, Madonna, entre otros.

Sin embargo, en las últimas horas la revista Billboard confirmó que J Balvin, junto a Bad Bunny, se unirán a la colombiana y la boricua en uno de los espectáculos más vistos del mundo. Al menos en 2018 contó con 114 millones de televidentes a nivel mundial.

Si todo se hace realidad, Miami será el epicentro de un hito para los colombianos y para el reguetón, pues será la primera vez que dos connacionales estarán en escena del show de medio tiempo y también la primera oportunidad de que un reguetón suene en tan prestigioso espectáculo.

Algunas de las canciones que serán interpretadas durante el show serán Hips don’t lie, Whenever Whenever, I Like It Like That, Waiting for tonight, Mi Gente, Waka Waka y Let’s get Loud.

El Super Bowl iniciará a las 6:30 de la tarde en el Hard Rock Stadium, Kansas Chiefs, con el objetivo de ganar su segundo trofeo de la NFL después de 40 años, y los San Francisco 49ers, tratando de igualar a los New England Patriots y a los Pittsburgh Steelers como máximos ganadores de este campeonato con 6 títulos.