Osorio tiene toda la preparación y capacidad para dirigir Colombia: Santiago Tréllez

Santiago Tréllez, delantero colombiano al servicio del Sao Paulo F.C., pasó por los micrófonos de El Camerino para hablar de su presente en el fútbol brasileño.

Tréllez, poco a poco, se ha ido convirtiendo en una de las figuras del cuadro brasileño. El pasado domingo, el atacante colombiano dio el triunfo y el liderato a Sao Paulo en la fecha 17 (2-1 sobre Vasco da Gama).

Tréllez anotó en el minuto 35 del segundo tiempo y llegó a dos goles en esta temporada con el conjunto paulista.

“Estoy contento por la oportunidad de entrar en el último partido y anotar, además que el equipo coja el liderato. Hay que mantener la punta y el nivel mostrado”, dijo.

Señaló que varios de sus compañeros en el conjunto brasileño se alegraron por su gol y lo felicitaron en el camerino, al término del juego.

“Todo el equipo estaba contento. Los compañeros me felicitaban y me decían que qué bueno que había marcado y que me lo merecía por la forma en que trabajo (…) Es bonito ver esa alegría. Somos un equipo con mucha unión y eso se ve reflejado”, agregó el exatacante de Atlético Nacional.

Destacó la labor del estratega uruguayo Diego Aguirre al frente del banquillo paulista, de quien dijo es un gran entrenador y una persona con la cual habla mucho y trata de aprenderle con cada una de las prácticas.

El Mundial

Aseguró que disfrutó mucho del Mundial de Rusia 2018 y le hizo mucha fuerza a Colombia.

“Fue un Mundial muy raro. La verdad es que yo lo vibré mucho, lo disfruté mucho porque fue un Mundial diferente a lo que el 90 % de personas pensaban (…) Fue muy triste la eliminación de Colombia porque tuvimos la oportunidad de pasar y tenemos una excelente Selección y los muchachos hicieron una excelente participación”, manifestó.

“En Brasil hay demasiado talento. Es un país gigante que tiene demasiados habitantes y viven por el fútbol (...) Los jugadores colombianos que estamos en el fútbol brasilero estamos dejando buena imagen y buena huella. Es muy difícil que hablen mal del fútbol colombiano aquí”, precisó.

Nuevo rumbo de la Selección Colombia

Frente a la continuidad o no de José Pékerman, Tréllez dijo que si el banquillo del seleccionado nacional es para un técnico colombiano, no hay nadie más preparado que Juan Carlos Osorio.

“En este momento si yo tuviera que elegir el técnico y se lo tuviéramos que dar a un colombiano, no hay mejor momento para dárselo al profe Osorio. Tuve la oportunidad de trabajar con él en Nacional y la verdad es un excelente técnico, es de los tres mejores que he tenido en mi carrera (…) Tiene toda la preparación para dirigir Colombia y hacer un buen papel, aunque Pékerman deja la vara muy alta”, puntualizó.

