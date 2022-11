"Participación fue la vencida": pilotos colombianos hacen historia en Dakar

Los colombianos Christian Cajicá, primer colombiano en correr el Rally Dakar en cuatrimoto; Juan Sebastián Toro, motocilista que alcanzó la meta del Dakar 2015 completando las 13 etapas; e Iván Moreno, piloto de 4x4 que culminó esta competición en el año 2014, visitaron Autos y Motos de Blu Radio y hablaron sobre sus experiencias como pilotos durante el Rally Dakar, una de las certámenes automovilísticos más difíciles del mundo.

Christian Cajicá se declaró “totalmente emocionado, consciente del trabajo que se hizo y tranquilo porque sé que estuvo bien el trabajo que hice estos años para llegar al Dakar”.

“Haber corrido el Dakar es un resultado más que satisfactorio para mí. Las palabras se quedan cortas para los sentimientos que me generó correr”, añadió.

Por su parte, Juan Sebastian Toro, dijo que esta, su tercera participación en el Dakar, “fue la vencida. Llegar a la meta era un compromiso de vida” (Lea también: ¡Misión cumplida! Juan Sebastián Toro alcanzó la meta del Rally Dakar ).

Toro aseguró también que no es un piloto profesional, “he jugado a serlo. Cada fracaso en el Dakar es una enseñanza humana que le entrega a uno una lección de humildad”.

Según Toro, su estilo de conducción cambió al convertirse en padre, pues “antes era 100 % testosterona y esa no es la manera de andar. Hoy en día he adquirido el poder conducir con cabeza fría, sin duda alguna ser papá me ha ayudado”.

Finalmente, Iván Moreno, recordó la hazaña de haber alcanzado la línea de sentencia del Rally Dakar 2014, carrera que corrió gracias al dinero recaudado al vender una casa con el apoyo de su familia (Lea también: El colombiano que vendió su casa para cumplir el sueño de correr el Dakar ).

“Luego de trabajar un año, llegamos al Dakar desafortunadamente con recursos limitados. Lo digo abiertamente, me fui solo con 3.500 dólares al Dakar 2014. No alcanzaba sino para el combustible y ya no tenía quién me prestara, había vendido todo”, afirmó Moreno.

“Una vez allá, faltaron 2.000 euros que mi navegante, Federico, llevaba en su billetera. No me contó sino hasta cuando los necesitamos”, finalizó.