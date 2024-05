“Lesly Mucutuy siempre tuvo un plan de supervivencia”: informe del milagroso rescate

En una entrevista para El Radar de Blu Radio, Miguel Camacho, titular en la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, ofreció detalles sobre la operación de rescate que tuvo lugar en las últimas horas y que protagonizaron los hermanos Mucutuy.

Los hermanos, quienes habían quedado varados en una zona de difícil acceso, fueron rescatados exitosamente gracias a una labor conjunta entre los equipos de rescate y las autoridades pertinentes.

Miguel Camacho destacó la eficacia y coordinación de los equipos de rescate, quienes desplegaron un esfuerzo conjunto para ubicar y socorrer a los hermanos Mucutuy en una situación de emergencia que mantenía en vilo a la comunidad y habló de las causas del siniestro.

La causa como tal no estamos en capacidad todavía de describirla. Sin embargo, sí vale la pena retomar lo que sabemos de las condiciones que condujeron al accidente. El piloto hizo un par de comunicaciones más y luego se pierde todo contacto Dijo Camacho.

Y agregó: "Hay una pequeña señal del radar adicional y el avión se accidenta en la selva. Sabemos que se accidenta primero por las los llamados del piloto. Y en segundo lugar, porque tan pronto el avión impacta con el terreno, como lo descubrimos quince días después, se activa un localizador de emergencia automáticamente que permite a los equipos de radio de búsqueda y rescate ubicar de manera aproximada la ubicación de la aeronave"

Foto suministrada // Pantallazo del informe de la Aeronáutica Civil.

Camacho señaló que 15 días después del accidente se inició una búsqueda difícil en terreno selvático. Afortunadamente, se tenía por lo menos la información del piloto, unos señales de radar y transmisor de emergencia. Y con esa información se hizo una búsqueda difícil. Además, contó la otra parte de la historia que registraron los hermanos Mucutuy en las sesiones de la investigación y resaltó la madurez de Lesly la mayor de los pequeños.

"Nos cuenta ella que duraba unos poquitos días internada en la selva por juego, por práctica. Pero indudablemente, eso ayudó tremendamente también a la supervivencia de ella y de sus hermanos. En segundo lugar, una madurez que a esa edad uno no se imagina, como lo mencionaba antes, una madurez de adulto para evaluar situaciones, establecer prioridades, hacer un plan. Siempre tuvo un plan en los 39 días de marcha. Eso indudablemente contribuyó a esa supervivencia"

Mencionó que la prioridad de Lesly fue liberarse y liberar a la bebé que estaba atrapada debajo del del cuerpo de su madre. La madre fallecida había protegido a su bebé. Entonces la retiró del regazo de su madre y luego abrió la puerta del avión y lo abandonaron. Se quedaron a un lado dos días en donde permanecieron en el sitio donde rescataron algunos elementos del avión del kit de supervivencia, prendas, algunos alimentos y en vista de que no eran rescatados, empezaron una marcha hacia el río.

"Con una flecha improvisada nos manifiesta ella que pescaron pequeños peces. Se alimentaron con ellos, pero no les gustaba el sabor. Obviamente, el pescado crudo no siguieron pescando y como no veían posibilidades de población, ahí se vuelven a entrar a la selva. Aparentemente, por lo menos lo que menciona ella de manera accidental llegan al sitio de la aeronave al sitio del accidente. Nuevamente probablemente se encuentran un escenario triste, por llamarlo lo menos grave con los cadáveres. Allí decide continuar la marcha por la selva, no sin antes a operarse de nuevos elementos, nuevas prendas, retirar lo poquito que les pueda seguir sirviendo", dijo

La semilla del fruto de milpesos fue crucial en la supervivencia de los hermanitos Mucutuy Foto de los niños rescatados suministrada // Foto semilla de @FrutasColombia

Días antes del rescate

El rescate de los hermanos Mucutuy fue un hecho que ha capturado la atención y el interés de la opinión pública, destacando la importancia de la labor de los organismos de emergencia y la capacidad de respuesta ante situaciones adversas en zonas de difícil acceso.

Camacho dijo que los menores no estuvieron con caninos, que no les llegó ninguno de los kits de supervivencia que les lanzaron, pero sí les llegó un volante. De los 2.000 que lanzaron les llegó uno solo. Dijo que en el día 30 vieron el volante y se quedaron quietos. El día 35 ella tuvo, por lo que después se diagnosticó un ataque de ansiedad ante el temor de no ser encontrados nunca y en el día 39 fueron ubicados por los indígenas que hacían parte de una célula combinada entre indígenas y militares"

"Ellos ven alguna señal débil de un brazo que se levanta, se dirigen y encuentran felizmente con vida a los cuatro niños, uno de ellos el menos y cuatro años gravemente debilitado, sin posibilidad de ponerse en pie pero en condición de salud general buena, salvo su evidente debilidad. Los indígenas son se reúnen rápidamente los grupos de militares de la célula y le confirman a su comandante de la Operación Esperanza", resaltó.

¿Cómo están los hermanos Mucutuy hoy?

Finalmente, las autoridades expresaron su satisfacción por el desenlace positivo de esta operación de rescate y reiteraron su compromiso de seguir trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente en situaciones de emergencia como la vivida por los hermanos Mucutuy y detalló lo que saben de los menores hasta el día de hoy.

"Sabemos que están bien, que están sanos, No hemos tenido otras aproximaciones con ellos. Eventualmente nos gustaría que nos seguirán contando. Hay mucho más por contar, pero no queremos revictimizar. Estamos muy cuidadosos con las palabras, con nuestras actuaciones, porque por encima de cualquier otro asunto que nos puedan contar está su salud de su recuperación completa del punto de vista psicológico y fisiológico y sabemos que están bien y en buenas manos", subrayó.