Partido América vs Deportivo Cali no se jugará en Bogotá

El IDRD determinó no prestar el estadio El Campín de Bogotá para el partido de América vs Cali de este jueves. Ahora se esperan decisiones de Pereira y Armenia.



El director del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) Orlando Molano, confirmó en entrevista con BLU Radio que Bogotá no prestará el estadio El Campin para el partido de América de Cali vs Deportivo Cali.



Aclaró que aunque siempre están “prestos a colaborar por el fútbol bogotano y el de Colombia”, hay una coyuntura distrital que no se puede dejar atrás.



“En este momento Bogotá tiene una coyuntura y es que estamos recibiendo los paros a nivel nacional, tenemos el partido Millonarios vs Nacional. Con la comisión decidimos no prestarlo por la coyuntura que está viviendo Bogotá y entre otros porque están sancionados ambos equipos y creemos que no es viable prestar ninguno de los estadios en Bogotá”, enfatizó.



Dijo que toda la Policía está concentrada en las manifestaciones de este martes, del partido de Millonarios el miércoles y el resto de coyunturas que presenta la ciudad.



“Es por el estadio, es por la Policía, es por la coyuntura de los equipos, entonces no vemos viable prestar el estadio para el partido del América”, finalizó.



Otras de las opciones de las directivas del América de Cali son jugar en Pereira o Armenia; a propósito, BLU Radio habló con el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo Maya, quien dijo que no está de acuerdo con que se realice en su ciudad porque no existe un manejo adecuado de las barras bravas.