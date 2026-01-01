En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sube la gasolina
UPC
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gobierno nacional desembolsó $70.000 millones para la UdeA en medio de tensión por cambio de rector

Gobierno nacional desembolsó $70.000 millones para la UdeA en medio de tensión por cambio de rector

Aseguraron desde el Ministerio de Educación que se trata de recursos claves para iniciar su rescate presupuestal de cara al 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad