Gobierno nacional desembolsó $70.000 millones para la UdeA en medio de tensión por cambio de rector

Pocas horas después de conocerse la decisión del Ministerio de Educación de remover inicialmente por un año de su cargo al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, una buena noticia para la Alma Mater llegó en medio de la grave crisis financiera que afronta.

Y es que el ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció que para el inicio de 2026 ya el Ministerio de Hacienda desembolsó 70 mil millones de pesos que serán adicionales a las transferencias que por ley el Estado debe hacer a la base presupuestal de la institución.

Se espera que este monto genere fluidez de caja para atender diferentes obligaciones en la Alma Mater, especialmente relacionadas con salarios y prestaciones que aún se adeudan de 2025.

"Quiero agradecerle al ministro de Hacienda, Germán Ávila, por la voluntad, por lo expedito y lo ágil que fue para conseguir estos recursos que se inyectan para rescate financiero de la universidad. Empieza el rescate de la Universidad de Antioquia, 70 mil millones de pesos adicionales", destacó el ministro de Educación.



La llegada de estos recursos se produce en medio de las tensiones que ha generado el nombramiento de un nuevo rector durante el proceso de vigilancia que adelanta el Ministerio de Educación.

Varios sectores han catalogado la decisión de apartar a Arboleda como extralimitación de funciones por parte del ministro Rojas y una violación de la autonomía universitaria por lo que incluso preparan recursos jurídicos para evitar que quede en firme la decisión conocida el pasado 30 de diciembre.