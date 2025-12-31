Petro actúa como usurpador: Andrés Julián Rendón por inminente salida de rector de la UdeA

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó la decisión del Ministerio de Educación de sacar de su cargo al rector de la UdeA en medio de acciones para enfrentar su crisis financiera.

Aseguró que, con la decisión el presidente Gustavo Petro, vulnera la autonomía universitaria.

No se han hecho esperar desde la región las reacciones frente a la polémica decisión conocida de parte del Ministerio de Educación para remover de su cargo hasta por un año prorrogable al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda.

Quien con mayor vehemencia lo hizo fue el propio gobernador y presidente del Consejo Superior Universitario, Andrés Julián Rendón, quien calificó la determinación que aún está por quedar en firme tras notificarse, como una vulneración a la autonomía de la institución.



“Petro actúa como un usurpador. Tiene la mala costumbre de acometer funciones y competencias que no le corresponden, especialmente, en el ámbito regional, aún sabiendo que todo le queda grande”, destacó el mandatario departamental en su cuenta de X sin sacar en limpio la gestión de Arboleda asegurando que es “un mal administrador”.

En su mensaje, el gobernador recordó experiencias similares de intervención del Gobierno nacional en entidades de la región como Comfenalco Antioquia y Savia Salud, donde defendió que “el remedio termina siendo peor que la enfermedad" y por eso concluyó que darán la batalla jurídica y académica en defensa de la Alma Mater.

La decisión de remover de su cargo a Arboleda se conoce en medio del proceso de inspección y vigilancia anunciado por el Ministerio desde julio de 2025 y en el que ha mencionado que sigue encontrando dificultades en la fluidez de caja y el deterioro financiero.

Ya la relación entre el Ministerio y el mismo plantel educativo ha venido subiendo de tono en las últimas semanas por los plazos perentorios que la cartera del Gobierno nacional ha fijado para entregar cuanto antes un plan de salvamento financiero de la institución.

A ello, se suman algunos ruidos frente a la falta de colaboración en la entrega de documentación con la inspectora in situ nombrada por el mismo Ministerio.

Este cruce de mensajes, la Universidad de Antioquia lo ha calificado “preocupante” y posible detonante de otro tipo de medidas más drásticas como las que ya empiezan a evidenciarse.