Condenan a sicario que mató a un joven por orden de banda criminal en Segovia, Antioquia

Henry Arbey Hoyos Londoño aceptó, mediante preacuerdo, su responsabilidad en el crimen de un ciudadano en medio de un hurto en hechos ocurridos en Segovia, nordeste del departamento de Antioquia, en el barrio La Reina, durante la madrugada del pasado 24 de noviembre de 2024.

Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y condenó a Hoyos Londoño a 19 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto calificado.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 24 de noviembre de 2024 en el barrio La Reina, del municipio de Segovia, cuando la víctima, un hombre de 28 años, se encontraba sobre su motocicleta esperando a su compañera sentimental. En ese momento el victimario sin mediar palabra le disparó en varias oportunidades, lo hizo caer del automotor y emprendió la huida en el mismo vehículo.

Según la investigación, el hoy condenado cometió el ilícito por orden de un integrante de una banda criminal que delinque en la zona del departamento, quien había visto pasar en varias oportunidades a la víctima con una persona desconocida en el sector y este comportamiento lo consideró como una amenaza.

Según el reporte de las autoridades, en Segovia y gran parte del Nordeste hay confrontación armada entre el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, que ejercen control social a la población, que incluye la regulación de quien entra y quien sale del territorio.