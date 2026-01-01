Accidente en el norte de Bogotá marca el inicio de 2026: así amanecen las vías este 1 de enero

El primer día del año suele tener un ritmo distinto en las calles de Bogotá. Tras la noche de celebración por la despedida y la llegada de Año Nuevo, la ciudad despierta con avenidas más silenciosas, semáforos que cambian de luz sin largas filas de vehículos y un aire de pausa que contrasta con el habitual trancón capitalino. Este jueves festivo, 1 de enero de 2026, no fue la excepción, desde las primeras horas de la mañana, la movilidad en la ciudad reflejó ese respiro colectivo que caracteriza el inicio del año.

Algunos conductores que nunca faltan, taxis circulando sin afán y buses con menor ocupación marcaron el panorama en los principales corredores de la capital.



Estado de las principales vías de Bogotá este 1 de enero de 2026

Pese a ese panorama de calma, la mañana comenzó con una novedad vial en el norte de la ciudad. A las 8:28 a. m., la Secretaría Distrital de Movilidad reportó el volcamiento de un automóvil en la localidad de Suba, específicamente en la Autopista Norte con calle 142, en sentido norte – sur.

El incidente provocó la afectación de dos carriles, lo que obligó a implementar cierres parciales en este importante corredor vial. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de atención, gestionando el envío de una ambulancia, una unidad de tránsito de Bogotá y una grúa, con el fin de atender la emergencia y restablecer la movilidad en el menor tiempo posible.

La Secretaría hizo un llamado a los conductores que transitaban por la zona a reducir la velocidad, atender la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal en vía, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y facilitar las labores de atención.



[09:15 a.m.] #AEstaHora | Automóvil volcado es asistido en la Autopista Norte con calle 142, sentido Norte - Sur.



🚫🚫 Afectación de dos carriles ⚠️



— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 1, 2026

Buenas condiciones en las principales vías de Bogotá

Más allá del incidente en la Autopista Norte, el balance general de la movilidad en Bogotá fue positivo durante las primeras horas del día. A las 7:44 a. m., Movilidad informó que las principales vías de la ciudad presentaban buenas condiciones de circulación, sin novedades relevantes en el primer festivo de 2026.

El reporte mencionó que el grupo guía, agentes civiles y uniformados de tránsito se encuentran desplegados en distintos puntos estratégicos de la capital, gestionando la movilidad y monitoreando el comportamiento vial en tiempo real.

Posteriormente, a las 8:20 a. m., un nuevo informe indicó que las condiciones eran favorables para la movilidad y un flujo vehicular medio-bajo en la capital. Esta situación estuvo asociada a la menor cantidad de desplazamientos urbanos, típica de los días festivos y, en particular, del primero de enero.

Las autoridades señalaron que, aunque el tráfico es reducido, la vigilancia se mantiene activa para atender cualquier eventualidad, especialmente en corredores de salida y entrada a la ciudad, así como en vías arterias de alta velocidad.

Desde la Secretaría de Movilidad se insistió en que las buenas condiciones viales no eliminan los riesgos, por lo que se reiteró el llamado a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar maniobras peligrosas. El objetivo, señalaron, es que este primer día del año transcurra sin hechos que lamentar.

Desde las primeras horas del año trabajamos en la #GestiónDelTráfico para que quienes se mueven por la ciudad lo hagan de forma segura y eficiente.



— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) January 1, 2026