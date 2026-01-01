En vivo
Accidente en el norte de Bogotá marca el inicio de 2026: así amanecen las vías este 1 de enero

Accidente en el norte de Bogotá marca el inicio de 2026: así amanecen las vías este 1 de enero

De acuerdo con Movilidad, las principales vías tienen un panorama de calma; sin embargo, la mañana de este 1 de enero comenzó con un accidente de tránsito en el norte de la ciudad.

Estado de las vías en Bogotá este 1 de enero de 2026.
Estado de las vías en Bogotá este 1 de enero de 2026.
Foto: Secretaría de Movilidad de Bogotá.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

