Así funcionará la ciclovía en Bogotá este 1 de enero de 2026: ojo con los cambios

Bogotá arrancará el 2026 con un ajuste importante en uno de sus programas recreativos más tradicionales. De acuerdo con la programación especial de fin e inicio de año, habrá un cambio en la ciclovía este jueves, 1 de enero.

A través de sus redes sociales, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de la capital invitó a los ciudadanos a planear con anticipación sus recorridos y actividades.

Ciclovía en Bogotá el festivo 1 de enero

En el primer día del año del 2026 no habrá ciclovía. La suspensión del programa ese día implica que no estarán habilitados los habituales corredores viales para ciclistas, peatones y deportistas, por lo que las vías funcionarán con su dinámica regular de tránsito. Desde la organización se ha hecho un llamado a la ciudadanía para que tenga en cuenta este cambio y evite confusiones, especialmente entre quienes acostumbran iniciar el año nuevo practicando actividad física al aire libre.

El ajuste del 1 de enero se da en medio de una programación especial de fin de año del 2025 e inicio de 2026. Vale recordar que el IDRD también informó que los días 25 y 28 de diciembre de 2025 la ciclovía operó con total normalidad, permitiendo a bogotanos y visitantes disfrutar de la ciudad sobre ruedas durante la temporada navideña.



Tras la pausa del primer festivo del 2026, la ciclovía volverá a operar normalmente el domingo 4 de enero de 2026, retomando sus horarios y recorridos habituales. Esto busca garantizar que, pasado el inicio del año, la ciudadanía pueda regresar a este espacio de recreación, movilidad sostenible y cuidado de la salud.

Ciclovía en Bogotá el 1 de enero de 2026 IDRD

El programa que tampoco funcionará el 1 de enero

Con la suspensión de la ciclovía, también se informó a la ciudadanía sobre un ajuste temporal en el funcionamiento de la Escuela de la Bici debido a las festividades de inicio de año. Según el aviso oficial, este 1 de enero de 2026 no habrá servicio en los puntos de atención de este programa pedagógico, que promueve el aprendizaje y el uso seguro de la bicicleta en la ciudad.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

Las autoridades aclararon que esta suspensión será únicamente durante esa jornada y que el resto de los días la Escuela de la Bici operará en sus horarios habituales. Asimismo, extendieron un mensaje de agradecimiento a los usuarios por su comprensión y destacaron que el programa retomará sus actividades en 2026 con el compromiso de seguir fomentando la movilidad sostenible y el disfrute del espacio público sobre ruedas.

