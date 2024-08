Brandon McNulty, primer líder de la Vuelta a España 2024

El estadounidense Brandon McNulty (UAE) se enfundó el primer maillot rojo de líder de la Vuelta al imponerse en la contrarreloj inicial disputada entre Lisboa y Oeiras, de 12 kilómetros de recorrido, con un tiempo de 12,35 minutos, a una media supersónica de 57,197 km/hora.

En un estreno emocionante se sucedieron las sorpresas, y entre todos los aspirantes al honor de estrenar la roja emergió Brandon McNulty (Phoenix, 26 años), campeón nacional de crono, para romper la banca por delante de todos los favoritos.

McNulty, uno de los últimos en tomar la salida, llegó el primero. Aventajó en 2 segundos al checo Mathias Vacek (Lidl) y en 3 al belga Wout Van Aert (Visma), los tres grandes protagonistas de una crono que fue de sorpresa en sorpresa.

Los favoritos de la general no aparecieron por los puestos de honor. El mejor fue el esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), octavo a 16 segundos del vencedor. Y respecto al triple ganador de la Vuelta, Almeida se dejó 2 segundos, Enric Mas y Carapaz22, Carlos Rodríguez 29, Kuss 36 y Mikel Landa 48.

"No esperaba ganar, pero ha sido una sorpresa agradable. En los Juegos Olímpicos estuve cerca (quinto), y hoy lo di todo desde el primer metro hasta el último. Estoy muy contento y es un honor estrenar elmaillot rojo. Ahora a ver cómo lo podemos defender", dijo el primer líder, ya con 14 victorias en su palmarés, entre ellas 4 cronos logradas esta temporada.

"Para ganar tenía que pasar algo loco, y ha pasado"

McNulty primer líder de la Vuelta 24 firmando la crono más rápida de la historia a 57,197 km/hora, dijo que tenía pasar "algo loco para que pudiera ganar", pero su victoria fue producto de una portentosa exhibición a lo largo de los 12 km del recorrido.

“Sabía que si pasaba algo loco podía ganar… e !imagino que ha pasado algo loco!. Tenía esperanzas, pero esto es difícil de creer. Sencillamente, he tenido súper buenas piernas. Me he estado sintiendo muy bien en los entrenamientos, especialmente desde los Juegos Olímpicos", dijo el ciclista de Phoenix, de 26 años.

McNulty, ganador de 5 cronos esta temporada, explicó que en un esfuerzo tan corto apenas da tiempo para regular, por lo que el esfuerzo se desarrolla "a bloque" de principio a fin.

"Sencillamente he ido tan fuerte como he podido. He demostrado que soy capaz de rematar en un día bueno. Es bonito estar en el liderato y lo disfrutaré, pero no es ningún secreto que tenemos dos líderes muy fuertes en Joao Almeida y Adam Yates, por lo que haré todo lo que pueda para ayudarles", concluyó.