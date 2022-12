‘Patón’ Bauza presenta convocatoria de Argentina, con Messi encabezando la lista

Lionel Messi, que este viernes anunció su regreso al seleccionado argentino tras su renuncia a fines de junio, fue convocado por el entrenador Eduardo Bauza para los partidos ante Uruguay y Venezuela, del 1 y 6 de septiembre, respectivamente, por las eliminatorias sudamericanas.

'La Pulga' integra la primera lista de convocados por Bauza que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este viernes, en la que destaca la inclusión de Mateo Musacchio, Lucas Pratto y Lucas Alario.

"Me pasaron muchas cosas por la cabeza desde la última final y pensé seriamente en dejarlo, pero amo demasiado a mi país y a esta camiseta", dijo Messi a través de un comunicado.

"Hay que arreglar muchos cosas en nuestro fútbol argentino, pero prefiero hacerlo desde adentro y no criticando desde afuera", agregó.

El capitán albiceleste había dimitido a la selección en la madrugada del 27 de junio, tras perder la final de la Copa América Centenario ante Chile por penaltis.

"Ya está, se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está. Ya está, ya lo intenté mucho. Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con la Argentina. Me voy sin poder conseguirlo", dijo Messi en aquel momento.

La Albiceleste jugará el próximo 1 de septiembre en la provincia de Mendoza (oeste de Argentina), ante Uruguay por la séptima jornada de las eliminatorias sudamericanas, en lo que será el debut del seleccionador argentino, Edgardo Bauza.

Cinco días más tarde visitará a Venezuela, en Mérida.

Argentina es tercera en la clasificación, con once puntos, a dos unidades de los líderes: Uruguay y Ecuador.

La primera nómina de convocados es la siguiente:

Porteros: Sergio Romero (Manchester United-GBR), Nahuel Guzmán (Tigres-MEX) y Mariano Andújar (Estudiantes La Plata).

Defensas: Facundo Roncaglia (Celta de Vigo-ESP), Mateo Musacchio (Villarreal-ESP), Ramiro Funes Mori (Everton-GBR), Emmanuel Mas (San Lorenzo), Marcos Rojo (Manchester United-GBR), Martín Demichelis (Espanyol-ESP), Pablo Zabaleta (Manchester City-GBR), Gabriel Mercado (Sevilla-ESP), Nicolás Otamendi (Manchester City-GBR).

Centrocampistas: Matías Kranevitter (Atlético Madrid-ESP), Javier Mascherano (Barcelona-ESP), Lucas Biglia (Lazio-ITA), Augusto Fernández (Atlético Madrid-ESP), Ever Banega (Inter-ITA), Javier Pastore (PSG-FRA), Erik Lamela (Tottenham-GBR), Nicolás Gaitán (Atlético Madrid-ESP), Ángel Di María (PSG-FRA).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona-ESP), Ángel Correa (Atlético Madrid-ESP), Lucas Pratto (Atlético Mineiro-BRA), Sergio Agüero (Manchester City-GBR), Paulo Dybala (Juventus-ITA) y Lucas Alario (River Plate).