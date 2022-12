Pékerman llevó la Selección a otro nivel, uno muy alto: Gustavo Cuéllar

Gustavo Cuéllar, jugador colombiano al servicio del Flamengo de Brasil, dialogó con El Camerino de BLU Radio y contó su experiencia en este balompié suramericano y en la Selección Colombia.

Curiosamente, Cuéllar jugó dos partidos en menos de 24 horas, pues al día siguiente de disputar el amistoso frente a Argentina, viajó a Brasil y jugó 90 minutos con su club en la semifinal de la Copa de Brasil. Flamengo empató 0-0 ante Corinthians.

“Estoy un poco cansado, pero contento. Fue algo muy complejo en la parte física y el desgaste mental antes de los partidos hay que tenerlo en cuenta, pero afortunadamente al final del partido ante Corinthians me sentí bien y no tuve ninguna molestia muscular ni articular. Pude cumplir con lo que estaba planeado. Entregué al máximo, lo que me sobraba de energías, y me sentí muy bien”, explicó el volante.

“Se acabó el partido ante Argentina y prácticamente no tuve tiempo de despedirme de mis compañeros. Tuve que salir del estadio para el aeropuerto, fui hasta Washington y en el transcurso del vuelo hice recuperación”, contó el futbolista, quien añadió que su club le puso un vuelo chárter para que pudiera estar presente en el juego.

Agregó que jugar dos partidos en menos de 24 horas es posible gracias a su disciplina y la vida saludable que ha llevado hasta el momento.

“Siempre soy consciente de que mi cuerpo lo tengo que cuidar y trabajar porque lo tengo que exigir de la misma manera en cada partido. Creo que me ayudó muchísimo para soportar ese trajín que no es pequeño; es algo muy desgastante porque eran dos partidos de altísimo rendimiento”, manifestó.

“Me hicieron sentir importante”

Cuéllar aseveró que en el club lo hicieron sentir importante al ponerle un vuelo chárter para que llegara a jugar un partido tan importante como contra Corinthians.

“Me hicieron sentir muy, muy importante. Es algo que lo tenía que agradecer dentro del terreno de juego. La verdad me esforcé al máximo porque no era fácil. Tenía que estar al 100 para aportarle al equipo en la cancha”, sentenció.

Partido ante Argentina

El mediocampista colombiano dijo que la Selección Colombia hizo un partido inteligente ante Argentina, aunque se hayan creado pocas oportunidades ofensivas.

“El partido no salió de las manos de lo que teníamos planificado. Fue un poco complicado porque había jugadores que era su primer partido en la Selección, eso siempre cuesta al final del partido, pero Colombia demostró que tiene muy buen recambio. Creo que dándole continuidad a un trabajo importante que hizo el profesor Pékerman van a conseguirse grandes cosas (…) El futbolista colombiano tiene mucha calidad para conseguir cosas importantes”, manifestó.

Salida de Pékerman

Cuéllar aseguró, además, que el técnico argentino hizo grandes cosas por el fútbol colombiano y que “lo llevó a un nivel altísimo”, por lo que para él fue algo sorpresivo la salida de la dirección técnica.

“Fue sorpresivo para mí, pero creo que (Pékerman) cumplió un ciclo muy positivo al llevar a la Selección Colombia a un nuevo nivel, muy alto. Esperemos que el próximo cuerpo técnico sigan su camino”, apuntó.

Finalmente, aseguró que se siente muy cómodo jugando de “cinco cinco” tanto en la Selección como en Flamengo. Eso sí, puntualizó que para él es muy importante que cuando no se tenga el balón lo ayuden en marca, pues eso lo ayuda a rendir mucho más.