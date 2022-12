Periodista reitera que Lavezzi fumó marihuana antes de partido ante Colombia

"Encantado me encontraría en tribunales con Lavezzi. Y no es un desafío. Ojalá que Lavezzi me lleve a tribunales para que yo le muestre otras cosas suyas que sí son de la vida personal", aseguró Gabriel Anello, periodista de radio Mitre y autor de las críticas, en declaraciones al canal Fox Sports horas después del decisivo partido de las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018.



Anello argumentó que no es un "tema personal" el "estar en una concentración de fútbol fumando algo que está prohibido o tomando algo que está prohibido o comiendo algo que está prohibido" y que, por ello, está dentro del trabajo del periodista denunciarlo.



"Me parece una tontería que Messi diga que es la primera vez que se habló de esto. Yo, al menos, lo hablé dos veces (...), a mí no me importa quedar bien o mal con un jugador o con un dirigente. Yo no vivo de ellos, no vivo de una nota, vivo de hacer mi periodismo. Y mi periodismo, a veces simpático y a veces antipático, me lleva a decir cosas de las que uno se entera", recalcó.



"Después, que en la casa haga lo que quiera. Estaba concentrado en el predio de la selección, preparando un partido de la selección en fechas de eliminatorias", prosiguió.



El periodista aseguró que confía en su fuente y que es la misma que ya le había transmitido otras supuestas irregularidades en el pasado.



Además, para Anello hay una "cobardía" en los jugadores, que "simplemente podrían haber dicho 'no queremos hablar más con esa persona'" en lugar de usarlo como excusa para contestar en adelante a toda la prensa.



Por su parte, el abogado de Lavezzi, Mariano Cúneo Libarona, habló hoy con varios medios locales para ratificar el mensaje que ayer lanzó el jugador en su cuenta de Twitter, la intención de iniciar acciones legales contra Anello "por sus falsas declaraciones" y por los daños ocasionados a él y a su familia.



"La instrucción que me dio Lavezzi es clara: ir a fondo, que se inicien todas las instancias legales pertinentes e ir a juicio. Esto no puede quedar en impunidad", manifestó el abogado en Radio Diez.



Tras vencer por 3-0 a Colombia en un partido decisivo para mantener vivas las opciones de la 'Albiceleste' de clasificarse para el Mundial de Rusia, los jugadores argentinos, capitaneados por Messi, comparecieron conjuntamente para anunciar que tomaron la decisión de "no hablar más con la prensa".



"Recibimos muchas acusaciones, muchas faltas de respeto y nunca dijimos nada. La acusación que le hicieron al 'Pocho' (Lavezzi) es muy grave. Si no salimos a decir nada se cree que es así, mucha gente cree todo lo que se dice. Lamentamos mucho que tenga que ser así pero no nos queda otra", expuso Messi, portavoz del grupo.