Pese a negativa de Dimayor, Gobierno intentará revivir la liga femenina de fútbol

Luego de conocerse la decisión por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano de no apoyar una liga profesional femenina del fútbol, la vicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez se mostró sorprendida con la determinación y aseguró que el Gobierno intentará buscar los recursos para apoyar a las deportistas.



Así mismo, la funcionaria vio con extrañeza que esta decisión se diera después de conocerse varias denuncias de presunto acoso a deportistas.



“Para mí fue una sorpresa la cancelación del fútbol profesional femenino y me pregunto porque no lo hicieron antes, sino a raíz de las denuncias. Esto deja un tufillo desagradable, aquí tenemos que lograr que la posición de cero tolerancia se mantengan más allá de cualquier consideración”, manifestó Ramírez.



Por otro lado, la funcionaria pública exaltó la labor de las deportistas al dar a conocer los presuntos acosos de los que han sido víctimas.



“Llegó el momento en el que las mujeres digan cuales han sido las experiencias de acoso que se han dado, es muy positivo que las niñas de la Federación de Fútbol hayan hablado y sintieran un respaldo”, puntualizó.



Finalmente, Ramírez anunció que está dispuesta a buscar una financiación privada para apoyar el fútbol profesional femenino.