Pjanic usará el dorsal 5 en Juventus porque Zidane es su ídolo

Non male sfoggiarla nella prossima stagione, che ne dite? https://t.co/y9FwSClheE pic.twitter.com/Bo1qp3jPAj — JuventusFC (@juventusfc) July 12, 2016

Publicidad

El centrocampista bosnio Miralem Pjanic, que fue presentado como nuevo jugador del Juventus, aseguró que eligió el número 5 en honor al actual técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, ya que "él lo vistió en su carrera" y fue su "ídolo".

"Vestiré el número 5. El año pasado tenía el 15 pero aquí ya estaba ocupado. Zidane lo vistió en su carrera y estoy orgulloso porque es mi ídolo", declaró Pjanic en rueda de prensa desde el estadio del Juventus en Turín.

Publicidad

"Sabía qué tipo de adversario era y qué sociedad tenía el Juventus desde fuera. Pero ahora que estoy dentro he entendido por qué era tan difícil ganarles. Se trabaja mucho y lo entendí desde el principio. Estoy a disposición del equipo para seguir ganando", afirmó Pjanic.

Publicidad

Preguntado sobre si se inspirará en el exjugador del club turinés Andrea Pirlo, el medio destacó que son futbolistas "distintos" y que solo piensa en demostrar su "valor en el campo".

"Pirlo es un grandísimo jugador, ha sido el mejor de la Serie A. No copiaré su juego, somos distintos. El club me fichó porque piensa que puedo aportar mucho. Me integraré lo mejor posible y demostraré mi valor en el campo", destacó.

Publicidad

Pjanic, de 26 años, es uno de los mejores lanzadores de faltas directas de Europa y prometió que trabajará para ser "decisivo".

Publicidad

"Trabajé con (el brasileño) Juninho Pernambucano cuando estaba en el Lyon. Yo tengo mi manera de lanzar pero estoy tratando de ser lo más preciso posible. Trataré de ser decisivo como el año pasado en el Roma", declaró.

Por lo que atañe a las ambiciones de cara a la próxima campaña, Pjanic subrayó que quiere confirmar los trofeos del curso anterior para escribir "la historia".

Publicidad

"Es importante confirmar los trofeos del año pasado. Los objetivos serán los más altos posible pero la prioridad es volver a ganar el Scudetto por sexta vez, eso escribiría la historia", afirmó el internacional bosnio.