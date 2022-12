Por problemas en el oído izquierdo no puedo competir: piloto Carlos Huertas

Pese a haber clasificado en la parrilla en la casilla 18, el piloto colombiano Carlos Huertas no correrá las 500 Millas de Indianápolis debido a problemas en el oído izquierdo, lo que le impide competir en excelentes condiciones.

“Tengo un problema en la parte interna de mi oído izquierdo. Me realizaron varios exámenes el jueves y me dijeron que lo mejor era no correr. Los médicos no tenían la seguridad de que iba a estar bien”, aseguró en diálogo con Autos y Motos.

“Aún no se conoce el motivo de la inflamación y el martes me tienen que hacer más exámenes (…) me dijeron que cuando me recupere de este problema voy a ser mejor piloto de lo que ya soy. Cuando esté bien estaré en la pista”, agregó.

Su reemplazo en el asiento del Dale Coyne será el francés James Davison.