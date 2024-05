Sin medicamentos y sin citas con especialistas están docentes del magisterio en Atlántico

Ante los cambios en el sistema de salud especial, con el que gozaban los docentes afiliados al Magisterio en el Atlántico, los profesores dejaron de ser atendidos por la Clínica General del Norte, en Barranquilla, a partir del 1° de mayo, debido a que el Gobierno nacional no la acogió como prestador del servicio bajo el nuevo modelo implementado.

Pese a que la misma clínica, a través de un comunicado a la opinión pública dio a conocer que la información fue difundida con anterioridad a los docentes, muchos siguen acudiendo a las instalaciones del centro de salud.

Los afiliados al Magisterio viven una odisea, pues no tienen quien los atienda y mucho menos como ni donde recibir los medicamentos necesarios para continuar con los tratamientos que manejan.

En Barranquilla hay 23 puntos habilitados, en donde los docentes pueden acudir para recibir atención médica. Uno es la IPS Consalud, a donde el panorama es bastante desconsolador, pues muchos llegan con la esperanza de ser atendidos por un especialista.

"Vengo hoy a Consalud, me acerco a las ventanillas, y ¿Qué pasa? Tampoco están dando citas con medicina general porque el call center no está todavía, actualizado. Los especialistas que tenía, como el hematólogo, que me estaba atendiendo en el Centro Oncológico, porque tengo un tratamiento de por vida. No sé que va pasar, porque me dijeron que probablemente la otra semana dan las citas con los especialistas", aseguró una de las usuarias a Blu Radio.

Ante la respuesta de la IPS, la docente se acercó al Magisterio y allá, dice ella, no hay nadie que la atienda.

“Solo estaban los asesores, me brindaron la información de los puestos de salud, pero no había ningún directivo para quejarme y presentarle mi situación", agregó.

Pero este no es el único caso, pues conocimos que hay otros casos en donde si fueron atendidos por médicos generales, y les recetaron medicamentos, los cuales no pueden ser reclamados.

“La atención fue normal, rápida, pero lo de los medicamentos si me preocupa, porque habían dicho que la prestación, incluidos la entrega de medicamentos, no iba a cambiar y mire", precisó otro usuario.

Ante estas denuncias y quejas por parte de los docentes, la directora de Consalud, Madeline Molina, dialogó con Blu Radio y sostuvo que esta situación no es solo de la IPS que representa, sino de las 23 que hacen parte del esquema FoMag, del Gobierno nacional para acoger a esta población de docentes.

"Estábamos acostumbrados a un modelo vertical. En este momento se está implementado un modelo horizontal, que cada una de la IPS que recibió a la población va a implementar el modelo que compartió FoMag", precisó la funcionaria.

También aseguró que la entrega de medicamentos podrá quedar resuelta en las próximas horas, y que las citas con especialistas estarán habilitadas para dentro de 8 días, pues manifiesta que estas serán asignadas, de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional, luego de una evaluación principal realizada por un médico general.

"Es importante que los pacientes entiendad que estamos en un momento de transición de un modelo a otro y todas estas situaciones son normales que se presenten, sin embargo, estamos trabajando para mejorar", puntualizó.