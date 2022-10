¿Por qué está desapareciendo el 10 en el fútbol? Alejandro Brand responde con maestría

El exfutbolista Alejandro Brand, oriundo de Medellín, explicó en Blog Deportivo de BLU Radio por qué, para él, está desapareciendo el jugador que usualmente porta el número 10, el cual se caracteriza por tener gran visión de juego, ser un armador y tener calidad en sus movimientos.

“El fútbol se ha convertido en un deporte muy competitivo y de mucho roce, más que todo en Colombia, donde se juega mucho al choque, a detener el balón y a imponer la fuerza física. Por eso, en los procesos de selección no se mira al jugador talentoso porque los entrenadores quieren son los resultados”, afirmó.

Publicidad

Le puede interesar: ¡Prográmese! Hora de partidos de la Bundesliga, que levanta el telón este fin de semana

“Lo que le garantizan los resultados a los entrenadores que no tienen una visión delicada del buen fútbol. Entonces buscan el resultado en jugadores que tengan potencia y no fútbol, lo que llaman ‘que tengan lomo’”, añadió.

Sobre su técnica en el campo, Brand reveló cómo desde pequeño adquirió esa habilidad con el balón.

Publicidad

“Cuando yo estaba muy niño, antes de los 10 años, hacía de todo ya con el balón porque pude desarrollar la técnica practicando y practicando. Entonces siempre me dije que iba a enseñar mi experiencia para que los niños aprendan”.

Asimismo, habló sobre su paso por Millonarios, equipo en donde fue titular y ganó el puesto del 10, lugar que en ese tiempo parecía estar destinado solo para extranjeros.

Publicidad

“Yo mismo me sorprendo, son cosas que tienen que suceder. Todo se dio de casualidad porque llegué a Bogotá desde Medellín y no conocía nada. El sábado ya estaba debutando porque Justich, un argentino que jugaba en mi posición, se lesionó y me dijo que entrara”, relató.

Finalmente, en Blog Deportivo felicitaron a Brand por su cumpleaños 70, recordándolo como un jugador con gran calidad y desequilibrio ofensivo.

Escuche la entrevista completa con Alejandro Brand en Blog Deportivo aquí:

Publicidad