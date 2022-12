¿Por qué Neymar renunció a ser el capitán de Brasil?

“Fue un honor ser el capitán pero a partir de hoy dejo de serlo. Hoy me he consagrado campeón y entrego el brazalete de capitán, fue algo que recibí y la honré con cariño. Fue un honor ser el capitán pero a partir de hoy dejo de serlo", agregó el crack a O Globo.



Aún no son claras las razones por las que el jugador, que también ha recibido críticas por parte del pueblo brasilero, tomó esa decisión.



Olímpicos era el único título que le faltaba en su palmarés a Brasil, al vencer a Alemania 5-4 por penales (1-1 en 120 minutos), este sábado en Rio-2016.