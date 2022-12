Preocupación azul: Millonarios lleva 10 partidos sin ganar en la Liga colombiana

Millonarios no inició bien en la Liga colombiana. En las redes sociales varios aficionados ya auguran que el equipo no va a clasificar entre los cuatro primeros, y es que su inconformidad es entendible, pues el equipo a ser llamado protagonista en todos los torneos ya lleva dos años de fracasos y la afición no quiere que esta temporada vuelva a ser lo mismo.

Las estadísticas hablan mal del rendimiento del equipo capitalino: los ‘embajadores’ no ganan en la Liga desde el 26 de septiembre de 2019, en la fecha que enfrentaron a Alianza Petrolera en El Campín, donde lograron un sufrido 2-1, con goles de Juan David Pérez y Alex Rambal, dos jugadores que ya no están en el plantel.

Por ese entonces, el DT era Jorge Luis Pinto y, con esos tres puntos, el equipo se acercaba más a la clasificación. Sin embargo, los azules bajaron el nivel y empezaron con una racha negativa en todos los aspectos, pues en los siguientes siete partidos, perdieron 5 y empataron 2.

Cúcuta, Patriotas, Tolima, América, Junior, Santa Fe y Rionegro, fueron los verdugos de Millonarios en el Torneo Finalización de 2019.

Este semestre, los aficionados ilusionados con el equipo de Gamero ya empiezan a ser menos, pues el plantel tampoco ha iniciado bien el torneo.

Millonarios, de nueve puntos, tan solo ha conseguido dos y ya se encuentra a cinco de los líderes América y Junior. La derrota contra el Pasto y los empates contra Cúcuta y Equidad ya ponen en una situación difícil a los bogotanos, que necesitan de una victoria para empezar a repuntar en la tabla.

El próximo partido de Millonarios será contra Jaguares, en Montería, el próximo 9 de febrero a las 4:00 de la tarde, un partido complicado, pues los cordobeses vienen de ganarle a Nacional en el Atanasio Girardot por 1-2 , con la idea de salir de la zona del descenso y lograr su permanencia en la primera categoría.

Si el equipo no gana, sumaría once encuentros sin conocer la victoria y se acercaría a la racha negativa de su rival de patio, Santa Fe, que en el primer semestre del 2019 no logró triunfo en 15 fechas.