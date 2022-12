Presidente de la UEFA quiere que Europa organice Mundial de 2030

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, aseguró que Europa debe albergar el Mundial de 2030 pese a la pujanza económica de otros continentes, en declaraciones a la BBC.



Según el dirigente de 49 años, que sustituyó en septiembre pasado al francés Michel Platini al frente del fútbol europeo, añadió que no quiere que el dinero de China pueda acabar decidiendo la sede del torneo.



Esta misma semana, el fabricante chino de teléfonos inteligentes Vivo se convirtió en el último patrocinador chino de la Copa del Mundo, tras el conglomerado Wanda y la compañía de electrónica Hisense.



Todo ello aumenta las especulaciones sobre el hecho de que China albergue el Mundial-2030, "No solo quiero hablar de China, lo más importante que es que ese Mundial lo debe albergar el mejor candidato", dijo Ceferin a la BBC este sábado, horas antes de la final de la Liga de Campeones que disputarán la Juventus y el Real Madrid en Cardiff.



"Las reglas no se pueden cambiar solo porque tenemos nuevos patrocinadores", añadió Ceferin, para quien la FIFA debería continuar con la política de rotaciones en la atribución de los mundiales, cambiando de continentes.



Rusia organizará el Mundial-2018 y Catar, perteneciente a la Confederación Asiática, el del 2022.



La edición de 2026 podría ir a América, con una alianza histórica entre Estados Unidos, México y Canadá.



"Simplemente es nuestro momento (el de Europa) albergar el Mundial-2030".



"No puedo decir qué país de Europa concurrirá, pero no podemos dejar que el Mundial vaya simplemente allá donde más se pague".