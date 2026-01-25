En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Mujer denuncia que fue sometida a esclavitud y trata de personas: "Más de 600 cicatrices"

Mujer denuncia que fue sometida a esclavitud y trata de personas: "Más de 600 cicatrices"

La joven fue obligada a dormir en el piso, pasó días enteros sin comer, al punto de buscar alimento entre la basura, y fue marcada con una plancha caliente en brazos y cabeza, dejándole secuelas permanentes.

Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

