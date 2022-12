Presidente del Atleti reveló que intentaron fichar a James hasta el último momento

En una entrevista para el diario El País de Cali, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, reveló que intentaron negociar con el Real Madrid el pase del colombiano James Rodríguez en el pasado mercado de verano “hasta el último momento”.

Vea aquí: Falcao podría salir del Galatasaray, según periodista

Publicidad

"Intentamos contratarle en el verano, al inicio de la temporada, pero luego al final se torció la negociación y terminó quedándose en el Madrid. Los jugadores juegan donde quieran jugar, y James en ese momento quería jugar en el Madrid y por eso se quedó. Ahora, los contratos se hacen cuando se tienen que hacer y si no se hacen es porque no convienen", aseguró el presidente en la entrevista.

Cerezo estuvo en Cali por asuntos ajenos al fútbol. El presidente del Atlético de Madrid es productor de cine y llegó a Colombia para cerrar un trato con una productora nacional para la realización de una película.

En la entrevista hizo un recuento de su gestión al mando del equipo ‘colchonero’ y tuvo tiempo para hablar de los colombianos que han pasado por esta institución.

Publicidad

“El jugador colombiano tiene unas condiciones físicas fantásticas y en su función ha sido fundamental. Por ejemplo, yo no he visto un defensa cortar un balón con tanta rapidez como los cortaba Amaranto Perea; no he visto marcar tantos goles a un delantero como Falcao, que le hizo cinco al Athletic de Bilbao. Jackson ha sido el único que realmente no resultó. Pero los demás han sido muy buenos en el Atlético y han quedado en el recuerdo de los hinchas”, reflexionó Cerezo sobre los jugadores del combinado nacional.

Enrique Cerezo lleva 16 años al mando del Atlético de Madrid, en los que ha conseguido llevar a los ‘rojiblancos’ a los mejores puestos en España y en Europa.

Publicidad

Cabe recordar que el equipo, actualmente dirigido por el ‘Cholo’ Simeone, logró llegar a dos finales de Champions League, ganó una Liga en la época de hegemonía del Barcelona y el Real Madrid, obtuvo tres títulos de Europa League y dos Supercopas de Europa, sin duda, uno de los equipos más importantes de la década.

En este momento, el equipo no pasa por un buen momento futbolístico, pero Cerezo aseguró que todo está bien y tan solo espera “que los jugadores se adapten al estilo de juego y suban el nivel para la segunda parte de la temporada”.