¿Qué tiene Messi que no tenga Ronaldo? Las diferencias, según Diego Forlán

El presente jugador del Mumbai City se refirió en una entrevista al periódico The Guardian sobre las diferencias entre Ronaldo y Messi, donde dejó en claro una gran diferencia entre ambos cracks.

Publicidad

“Cuando jugaba con él y en sus primeros años en el Madrid, regateaba a los jugadores, más como hace Messi. Ahora es más un acabador de jugadas, un asesino frente a la portería”, declaró Forlán.

Además, el jugador uruguayo aclaró: "Messi también lo es, pero tiene además la capacidad de regatearse a dos o tres jugadores y cambiar el rumbo de un partido".

Publicidad

Aparte de analizar las diferencias entre uno y otro, el ariete uruguayo opinó sobre la actualidad del ‘7’ de la casa blanca, "Cristiano no está pasando por el mejor momento de su carrera. No consigue mantener un promedio de un gol por partido como en los últimos años" reconoció el ex Atlético de Madrid.

Publicidad

Pero, así mismo, Forlán también dejó en claro las cualidades que hacen de Ronaldo uno de los mejores jugadores del planeta: “la ambición de Cristiano, su ego y su deseo de ser el mejor, no son atributos comunes, esos aspectos de su carácter le han ayudado a mejorar”.

Actualmente el delantero uruguayo de 37 años forma parte del Mumbai City de la liga de India, donde ya anotó un gol en la presente temporada.