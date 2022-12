"Quienes decían que no podía ahora estarán aterrados": pesista Ana Segura

La pesista colombiana Ana Segura consiguió este viernes las medallas de oro en las pruebas de arranque y envión de la categoría de 48 kilos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con lo que rompió dos marcas, pese a que en su último levantamiento se cayó y sufrió una lesión de rodilla.

Segura levantó 97 kilogramos en la única oportunidad que tuvo en el envión, pues una vez terminó de alzar las pesas se tiró al suelo y comenzó a quitarse el vendaje que protegía su rodilla izquierda por el dolor que sentía.

En entrevista con El Camerino, de BLU Radio, la deportista dijo que cuando está en acción solo piensa en ganar y se mostró confiada en que Colombia gane estos juegos.

“Me enamoré más de las pesas cuando había personas que me decían que no podía. Saqué la jerarquía para seguir entrenando y dar lo mejor de mí. De las personas que me decían que no podía ahora se quedan aterrados. Soy una deportista que puede sueperarse”, expresó.

Escuche la entrevista completa: