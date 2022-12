Rafael Nadal, a octavos del Abierto de Madrid tras superar a su compatriota Carlos Alcaraz

El número dos del mundo, Rafael Nadal , arrolló este miércoles a su joven compatriota Carlos Alcaraz 6-1, 6-2 en su arranque en el torneo de Madrid , en el que Paula Badosa se medirá a Ashleigh Barty por una plaza en la final.

El joven Alcaraz, que cumplía 18 años, acabó de forma agridulce su sueño de jugar con Nadal, su gran ídolo, en el duelo entre el presente y el futuro del tenis español.

Alcaraz (120º del mundo), al que muchos consideran el sucesor de Nadal, se vio pronto superado por el primer cabeza de serie del torneo madrileño, que no le dejó desplegar su juego.

"No me ha dejado jugar a un gran nivel, he tenido que ir a remolque todo el rato", afirmó el joven tenista español.

Nadal empezó pronto rompiendo el saque de su rival y con 2-2 en el marcador, Alcaraz tuvo que pedir asistencia médica, tras sufrir un problema en los abdominales al devolver una bola.

Alcaraz siguió jugando, pero descolocado, perdió los diez siguientes puntos y apenas fue rival ante el flamante ganador del torneo de Barcelona, que se colocó 5-0 y se mostró arrollador.

El rey de la tierra batida se vio favorecido por los errores de Alcaraz, que prácticamente se dedicó a defenderse.

En la segunda manga, el joven murciano pareció soltarse un poco y logró romper el servicio de Nadal, que no tardó en recuperarlo para acabar llevándose el set y el partido.

'Futuro bonito'

"La victoria en Barcelona me ha ayudado mucho, desde entonces la cosas han ido a mejor", afirmó Nadal, que tuvo grandes palabras de elogio para su rival, asegurando que "tiene un futuro bonito por delante".

El primer favorito en Madrid se enfrentará en tercera ronda al australiano Alexei Popyrin, que sorprendió al italiano Jannick Sinner 7-6 (7/5), 6-2.

"Será otro difícil oponente y tengo que estar listo para jugar bien", dijo Nadal, que aspira a su sexto título del Masters 1000 de Madrid.

También buscará su plaza en cuartos el ruso Daniil Medvedev, número tres del mundo, que superó con sufrimiento al español Alejandro Davidovich 4-6, 6-4, 6-2 en su primer victoria sobre tierra batida desde 2019.

En su estreno sobre el polvo de ladrillo, tras dar positivo por covid-19 en Montecarlo, Medvedev cedió el primer set para luego ir asentándose y citarse con Cristian Garín en octavos.

El chileno, 25º del mundo, se impuso con claridad al alemán Dominik Koepfer 6-3, 6-4, mientras el argentino Federico Delbonis también superó al español Albert Ramos 7-6 (7/5), 6-3.

Delbonis, que alcanza los octavos de final de Madrid por primera vez, superó en una hora y cuarenta minutos al flamante ganador de Estoril.

Peor suerte corrió su compatriota Diego Schwartzman, que cayó ante el ruso Aslan Karatsev 2-6, 6-4, 6-1.

"La realidad es que hoy no estoy encontrado mi mejor nivel y no puedo pensar en hacer final de Roma o hacer semifinal de Roland Garros, con este nivel me va a costar", lamentó el 'Peque' tras el encuentro.

El argentino se llevó el primer set, pero el ruso inició una remontada que le llevó a ganar el segundo set y ponerse 5-0 en el tercero, donde Schwartzman sólo pudo anotarse un juego antes de caer.

En el último turno de la jornada, uno de los grandes favoritos al triunfo final, el griego Stefanos Tsitsipas (número 5 de la ATP), derrotó con solvencia al francés Benoit Paire, por 6-1 y 6-2 y se medirá en la siguiente ronda al noruego Casper Ruud, que se deshizo por el mismo marcador del japonés Yoshihito Nishioka.

Otro de los favoritos, el alemán Alexander Zverev se estrenó en Madrid con una contundente victoria sobre el japonés Kei Nishikori 6-3, 6-2.