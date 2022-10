Reacciones encontradas tras conocer presencia del ELN en La Habana

comandante del ELN, demuestra que los esfuerzos del Gobierno por establecer un diálogo con esa guerrilla siguen vigentes y podrían concretarse.

"Es claro que en La Habana se ha pactado hacer un proceso en condiciones de confidencialidad y creo que eso ha sido precisamente lo que ha permitido el desarrollo del proceso hasta donde ha llegado. A hora, si hay pasos concretos que lleven al ELN a una mesa de conversaciones, creo que es una buena noticia para el país", indicó.

Por su parte, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías aseguró que es una irresponsabilidad que de parte del Gobierno se hayan autorizado viajes como el de alias ‘Timochenko’ y alias ‘Gabino’.

“Si el presidente está autorizando los viajes de todos estos bandidos a Cuba estaría entonces violando la ley porque todos tienen proceso pendientes, ordenes de captura nacionales e internacionales”, expresó.

Entre tanto, el senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, dijo que son acertados los acercamientos del gobierno con los líderes guerrilleros de las Farc y el Eln, a apropósito de la revelación de sus viajes a Cuba.

“Lo de los viajes me parece bien, todos los viajes que sean por la paz son buenos, que vaya Timochenko, que vaya Gabino, que busquen la manera de que se vuelva un proceso que incluyan también con Eln eso es bueno”, afirmó.

Sin embargo no estuvo de acuerdo en la forma en cómo se reveló la información. “Lo que pasa es que eso de la revelaciones me parece un poco inconveniente, eso debió decirlo del gobierno directamente y no ministros o personas que no están directamente vinculadas al proceso”.

Además aseveró que con estas revelaciones será necesario que el gobierno dé a conocer detalles de estos viajes en pro del proceso de paz.

En otras noticias:

-El Gobierno Nacional manifestó su apoyo a las medidas que contempla la alcaldía de Barranquilla para limitar la venta y consumo de licor y de esta forma disminuir el número de homicidios en la ciudad.

-Tres venezolanos dedicados al sicariato fueron capturados, en las últimas horas, en Arauca, junto con los demás integrantes de la banda que operaba en esa región.

-En la Tebaida, Quindío, se suspendió el rescate del cuerpo del niño que cayó a un profundo pozo en una finca, luego de haber jugado un partido de futbol.

-La guerra del centavo de ambulancias en Ibagué es imparable. Dos ambulancias se volcaron por ir a recoger a una persona herida.

-Bolivia se prepara para la jornada de elecciones presidenciales, en medio de rumores sobre el supuesto mal estado de salud del mandatario Evo Morales, quien según las encuestas lograra su reelección. Las autoridades ya tienen dispuesto un fuerte operativo de seguridad para las votaciones.

-El periódico The New York Times, en un editorial publicado en inglés y en español, pide al presidente de EEUU, Barack Obama, que "reflexione seriamente" sobre Cuba para "reanudar relaciones diplomáticas" con ese país y "acabar con un embargo insensato".

-5% sería el crecimiento económico de Colombia para esta año, según la proyección del banco de inversión estadounidense JPMorgan, destacó el ministro de hacienda; Mauricio Cárdenas, quien afirmó que El mundo entero está interesado en conocer la fórmula colombiana para mostrar los mejores resultados en la región.