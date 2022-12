Real Madrid ya le consiguió reemplazo a James Rodríguez

El Real Madrid anunció este jueves el fichaje del centrocampista del Betis Daniel Ceballos para las próximas seis temporadas.



"El Real Madrid C. F. y el Real Betis Balompié han acordado el traspaso del jugador Dani Ceballos, que queda vinculado al club durante las próximas seis temporadas", informó el club blanco en un comunicado oficial.



El joven centrocampista bético de 20 años es el segundo fichaje del equipo blanco en este mercado de verano boreal, tras la del defensa francés Theo Hernández.



El club blanco no detalla el monto de la operación, aunque, según los diarios Marca y AS, el Real Madrid pagará 16,5 millones de euros (18,8 millones de dólares) al Betis, un millón y medio más de lo que marca la cláusula de rescisión del jugador.



Ceballos será presentado como nuevo jugador 'merengue' el próximo 20 de julio, antes de incorporarse el viernes 21 al resto del equipo en Estado Unidos.



El joven jugador, que destaca por su conducción del balón y su desborde, fue elegido mejor jugador de la pasada Eurocopa sub-21 disputada en Polonia en junio, donde España fue subcampeona al perder en la final con Alemania (1-0).



En la pasada temporada, Ceballos jugó 31 partidos con el Betis, marcó dos goles y dio dos asistencias.