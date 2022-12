Reporte cuestiona llegada de exmagistrada Rojas a comité ético de la Fifa

El diario The New York Times revisó un documento elaborado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el cual que asegura que la magistrada colombiana María Claudia Rojas, actual directora del Comité de Ética de la Fifa, no reveló durante su proceso de nominación que tiene una amistad cercana con el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol Luis Bedoya.

Rojas fue nombrada en este comité en mayo del presente año. Se trata de un cargo especial dentro de la Fifa por los escándalos de corrupción que sacudieron el organismo y que fueron denunciados por el Departamento de Justicia.

“En el informe hecho por la Comisión de Cultura de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por su sigla en inglés), la autora Anne Brasseur escribe que “no queda claro” si Rojas informó al comité sobre su “conexión amistosa con Bedoya”. Braseeur, exministra de Deportes de Luxemburgo, dijo en una entrevista telefónica que la información sobre los vínculos cercanos entre los colombianos le llegó de “una fuente muy confiable”, cuya identidad se rehusó a divulgar”, dice el artículo.

Rojas es oriunda de Cali, fue presidenta del Consejo de Estado. Bedoya, por su parte, se declaró culpable de fraude en transferencia bancaria y conspiración de soborno, y es testigo en el juicio contra los dirigentes que no aceptaron cargos. De hecho, si se cumple el calendario de la corte, la condena para Bedoya se conocerá durante la primera semana de enero.

Consultada por el diario, la magistrada colombiana niega que tenga una relación cercana con Bedoya.