Roberto Ovelar explica qué pasó realmente entre su esposa y un jugador del Junior

A través de un comunicado, publicado en su cuenta de Twitter, Roberto ‘El Búfalo’ Ovelar explicó lo que realmente sucedió entre su esposa y un “compañero” suyo del Junior de Barranquilla.



“Aclarando mi declaración a un medio radial de mi país, cuando dije “sí algo pasó” me referí a lo siguiente: Hace unos meses mi esposa recibió una solicitud de mensaje que provino de la cuenta personal de red social de un “compañero” del equipo. Luego que mi señora me notificara la situación, me le acerqué y le mostré el mensaje (a su compañero) que había llegado, a lo que él me manifestó que no fue él, que él no tiene tiempo para estar metido en redes, por lo que tiene una persona que maneja sus cuentas”, escribió.



Sin embargo, Ovelar no detalló el nombre de ese compañero del Junior ni tampoco el tipo de mensaje que recibió su esposa.



“Días siguientes me entero que la persona encargada de sus redes es alguien a quien conozco hace unos años. Con más razón le pedí que me aclarara el mensaje. Esta persona, mostrándose sorprendida, me comenta que él no escribió el mensaje, que al estar autorizado es imposible él lo haga desde la cuenta de alguien que depositó confianza en él y en su trabajo”, continua Ovelar.



El atacante paraguayo señaló que hasta el día de hoy la situación nunca quedó clara y “jamás hubo la intención de la otra parte para aclarar” lo sucedido.



“Esto (el mensaje a su esposa y la no aclaración del mismo) hizo que la relación de compañerismo se viera afectada y perjudicada (…) En mi caso me sentí ofendido porque considero que para llevar una buena convivencia lo primero es el respeto y, a mi criterio, de eso no hubo ni el más mínimo”, explicó el delantero que militó en el cuadro ‘tiburón’ tres años y seis meses.

“Aislando mis sentimientos lo más humanamente posible y evitando violencia física y verbal, decidí comunicar a las respectivas autoridades del equipo para sobrellevar este tema, evitando el egoísmo y que nuestras metas de equipo fracasaran”, añadió el paraguayo, cuyo futuro aún en incierto, pero que podría estar muy cerca de Millonarios, finalista de la Liga Águila.



Finalmente, Ovelar se despidió del equipo, de la ciudad y de la hinchada juniorista, de la que dijo nunca va a olvidar.

Con este comunicado quiero dar por terminado el tema, y no voy a responder más preguntas relacionadas con el mismo.



