Rodallega responde a quienes especulan sobre su futuro en un equipo colombiano

El delantero colombiano Hugo Rodallega publicó este lunes en su cuenta de Instagram un mensaje en donde responde a quienes especulan sobre su posible llegada a un equipo colombiano.

“Tengo un compromiso que pienso respetar hasta el último moento (…). Del futuro ya hablaremos”, señaló.

Publicidad

Entre los equipos opcionados están el América de Cali e Independiente Santa Fe, conjunto con el que, como lo admitió el mismo jugador en Blog Deportivo de BLU Radio, ha tenido conversaciones para la próxima temporada.

“Por el momento no voy a Santa Fe, pero he tenido conversaciones, he tenido llamadas telefónicas del equipo de la capital e inclusive con otros equipos de Colombia (…) Es complicado decir que faltan pequeños detalles, ellos me han dicho números y yo también”, mencionó.

Publicidad

Por otro lado, Rodallega también había mencionado que el monto de su salario “es lo de menos”.

“El tema económico es lo que menos le debe preocupar a Santa Fe", aseguró.