Roger Martínez no puede salir del país por lío de inasistencia alimentaria: Migración

El delantero colombiano Roger Martínez no podrá salir del país mientras no resuelva el impedimento vigente por inasistencia alimentaria, confirmó Migración Colombia.

Vea también: Por el no pago de estudios de su hija, Roger Martínez no podría estar en Copa América

Publicidad

Al jugador, que actualmente milita en el América de México y quien fue convocado por el entrenador Carlos Queiroz para la Copa América que se disputará en Brasil, se le impidió la salida del país por parte del juzgado segundo de familia de Cartagena, hasta que se ponga al día con la obligación del pago de los estudios de su hija.

Según la expareja de Roger, Jenifer Villalba Larios, quien vivió con el futbolista en China cuando este jugaba el país asiático, el cartagenero no ha cumplido con el pago de la fiducia para los estudios posteriores de la menor de 15 meses.

“Yo me tuve que regresar a Colombia porque tenía un embarazo de alto riesgo y quería que me vieran médicos colombianos. Al ver su desinterés tuve que demandarlo para que reconociera a su hija, a pesar de tener la certeza. La juez en la sentencia le fijó alimentos provisionales de 4 millones de pesos, de los cuales tenía que fijar 2 en efectivo y dos en fiducia para garantizar los estudios de la niña, pero no ha hecho nada”, explicó Villalba.

A raíz de todo esto, el juzgado de familia en Cartagena notificó a Migración Colombia sobre el proceso que se le adelanta a Martínez para que no pueda salir del país hasta tanto responda.