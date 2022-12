Rosberg da otro paso hacia el título tras imponerse en el Gran Premio de Japón

"¡Gracias chicos! Fin de semana increíble y bravo por el título de constructores", exclamó Rosberg a través de la radio de a bordo luego de un gran grito celebrando la victoria. Con 593 puntos, merced a los 15 triunfos en 17 Grandes Premios entre Rosberg y Hamilton, y a falta de cuatro carreras por disputarse, la escudería alemana no puede ser alcanzada por Red Bull (385 puntos).



Autor de una carrera impecable desde su salida desde la pole, Rosberg superó al holandés Max Verstappen (Red Bull) y al otro piloto Mercedes, Lewis Hamilton. El británico falló en la salida sobre la húmeda pista nipona, y era octavo al finalizar la primera vuelta.



"Cometí un error, eso es todo", sentenció el triple campeón del mundo, luego de lograr su podio número 100 en la F1. "Nico hizo un buen trabajo, así que le felicito. Bravo a todo el equipo, haré todo lo que pueda hasta el final", añadió resignado.



Se trata de la 23ª victoria de Rosberg en F1, nueve de ellas conseguidas en esta temporada, por las seis firmadas por Hamilton (cuatro de ellas en julio). El alemán cuenta además con una ventaja de 33 puntos sobre su compañero a cuatro carreras del final de temporada (Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dabi).



Si finaliza segundo en todas ellas será campeón del mundo, haga lo que haga Hamilton.



Su padre, Keke Rosberg, ya lo fue en 1982.



"Soy consciente de que cuento con 33 pintos de ventaja, pero no pienso en ello, afronto cada carrera, como este fin de semana. Hice todo lo posible por ganar la carrera y lo conseguí (...). Debo guardar fuerzas y mantener la humildad", expresó Rosberg.



Los dos Ferrari volvieron a quedar al pie del podio, con el alemán Sebastian Vettel, cuarto, y el finlandés Kimi Raikkonen, quinto, luego de sufrir ambos sendas sanciones. Sebastian Vettel salió con tres posiciones de retraso por su maniobra arriesgada en el GP de Malasia, y Kimi Raikkonen fue relegado cinco plazas por cambiar la caja de velocidades de su monoplaza.



Pese a llevar a cabo una estrategia diferente, Vettel no pudo en ningún momento sobrepasar a Hamilton. El otro Red Bull, Daniel Ricciardo, ganador en Malasia, sólo pudo ser sexto.



Así pues, la 'Scuderia' italiana cuenta con 50 puntos menos que Red Bull.



"Por supuesto que fue un resultado excelente para mí, y de lejos una de mis mejores carreras, pero pienso también en el equipo y en la clasificación del Mundial de constructores", declaró el joven piloto de Red Bull, Max Verstappen.



En el pelotón, Force India consolidó su cuarto puesto en el Mundial con el 7º puesto del mexicano Sergio Pérez y el 8º puesto del alemán Nico Hulkenberg, superando a los dos Williams (Felipe Massa 9º, Valtteri Bottas 10º).



No tuvieron el día los dos pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, que decepcionaron al finalizar 16º y 17º respectivamente.



El próximo Gran Premio de esta histórica temporada de la F1 (la más larga desde 1950, donde hubo 21 carreras), tendrá lugar el 23 de octubre en Austin (Texas), donde Rosberg podrá dar otro paso más hacia el gran objetivo.