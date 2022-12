Rueda hará que la disciplina no sea un problema en Chile: vicepresidente ANFP

Luego de que este lunes el estratega Reinaldo Rueda presentara su renuncia ante el Flamengo de Brasil para incorporarse a la Selección de Chile como su nuevo DT, Andrés Fazio, vicepresidente de la ANFP Asociación Nacional del Fútbol Profesional del país austral, expresó su satisfacción por la llegada del colombiano.

Para el directivo, el trabajo de Rueda se debe enfocar en el cambio de generación en el futbol de ‘La Roja’, para mantener el buen nivel del plantel que consiguió el bicampeonato de la Copa América.

“Vemos ciertas opciones de ir cambiando de generación. Nosotros afortunadamente hemos disfrutado de una generación extraordinaria en el fútbol chileno, pero el paso de los años hasta para las estrellas es inexorable, de manera que ya tenemos que pensar con el profesor Rueda que el objetivo es mirar al Mundial Catar 2022 e ir trabajando en todo lo que significa esa nueva generación”, explicó Fazio.

Dijo también que el tema del manejo de disciplina en el plantel, cuestión que preocupa a la prensa chilena, no será problema pues, pese a que ha generado mucho revuelo en la opinión pública, no tiene “la menor duda de que la experiencia que tiene en ese aspecto hará que la disciplina no sea un factor relevante en todo el proceso que va a encabezar”.