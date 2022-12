¿Rumbo a la Bombonera? Gustavo Alfaro se despidió de Huracán y dirigiría Boca Jrs.

Gustavo Alfaro, quien asumió como DT de Huracán a mediados de 2017 y logró que el equipo se alejara de zona de descenso, anunció este viernes mediante una carta su renuncia al club.

Tras la salida del técnico Guillermo Barros Schelotto de Boca Juniors, Alfaro ha sido uno de los nombres más sonados en los medios de ese país para asumir las riendas del equipo ‘xeneize’.

“Ya en esta etapa de cierre de mi carrera, soy convocado a un proyecto deportivo por el cual desearía atravesar”, afirmó en la carta.

Alfaro, quien ha sido invitado habitual de las transmisiones de Gol Caracol en los últimos años, agradeció en el documento a la hinchada y les pidió disculpas, afirmando que no espera que lo entiendan:

“Sé que esto no es fácil de entender o de aceptar cuando se analiza desde la pasión y no desde la razón. Sé que quedará gente dolida, defraudada o tal vez decepcionada, y sé que en esta profesión los entrenadores no estamos ajenos al escarnio público, del cual muchas veces nos separa una línea muy delgada. Pero para mí no quedan más que palabras de gratitud hacia el Mundo Huracán”, escribió.



La carta con la que Gustavo Alfaro confirmó que deja la conducción de @CAHuracan ¡Será el nuevo DT de Boca! pic.twitter.com/iqfgjmJFEY — Azul y Oro.Net (desde 🏡) (@azulyoronet) December 22, 2018